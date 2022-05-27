Сеть: «Лондон и шавки!» — Британия хочет создать антироссийский альянс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением о создании нового международного антироссийского альянса. Об этом 27 мая сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что власти Британии предлагают объединить недовольных политикой Евросоюза и действиями Германии в отношении России в «новый политический, экономический и военный альянс», который должен будет стать альтернативой Европейскому союзу.
«Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию», — сообщает газета.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram.
«Союз обиженных», — иронизирует Lucky Monday.
«Очередная колония под названием «союз», — отметила Yulia K.
«Бориску на царство?!» — смеется Irina.
«Прибалты, конечно, самая мощная часть альянса! Их куда ни позови, они везде будут», — с сарказмом добавил Nikita S.
«Великобритания и ее шестерки», — иронизирует Evolet Line.
«Бориска не хочет уходить…» — прокомментировал новость Igor S.
«Кого спонсируют бритты, того и в союз», — пишет Mariana.
«Интересно, Турция в курсе?» — недоумевает Daria.
«Так и получается, союз «шестёрка», — с юмором добавил Аlexandr.
«Только сирые и убогие! Комплекс Наполеона», — шутит Элен.
«Ну если учесть, что в этом списке с ядерной бомбой только одна страна, которая при нехорошем раскладе расплавится первая, — то пусть создают», — с сарказмом написал Aleksey K.
«Думаю, Украина не согласна будет на лидерство Великобритании. Еще подерутся», — иронизирует «Пацифистка».
«Это такой клуб для лузеров типа? Который ходит за крутым парнем и выполняет все его прихоти? Но в случае чего может понтовать «дружбой» с ним», — проиллюстрировала предложенный Британией союз Lina.
«Похоже, тёзка Ельцина развалит Евросоюз и Великобританию», — предположил Nikita T.
«Борька метит в новые гегемоны», — смеется Лика.
«В союз зовут именно те страны, которые географически отрезают Россию от Европы», — задумался Александр.
«Лондон и шавки», — иронизирует Helga S.
«А Великобритания эту ораву прокормит? Или они грабить начнут, как в добрые старые времена?» — недоумевает IZ.
«Так, понятно — Украина (сахар, масло, хлеб), Польша (овощи, фрукты), Прибалтика (рыба, молочка) — всё, бритты голодные не будут, с них шерсти клок», — добавила Елена.
«Бориске лишь бы где-то кого-то возглавить. Заодно Германию задвинуть. Киевские наркоманы тоже хитрые. Понимают, что тут Бориска хочет играть в одну скрипку без США, и поэтому принимать этот союз боязно», — отметил один из участников обсуждения.
«Англии жизненно важно иметь коронные земли, новые колонии, чтобы было откуда высасывать ресурсы», — написал Yura.
«Англия будет гадить с помощью шавок оголтелых, двинутых на русофобии», — прокомментировала новость Elena.
«Века идут, а бритты так и продолжают сталкивать лбами и использовать другие страны в своих интересах», — отреагировал Александр.
«Неймется англичанке!!! Только бы нагадить», — подытожил Ondrej S.