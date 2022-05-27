Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением о создании нового международного антироссийского альянса. Об этом 27 мая сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники.

Противостояние России и Великобритании. Рисунок

Издание уточняет, что власти Британии предлагают объединить недовольных политикой Евросоюза и действиями Германии в отношении России в «новый политический, экономический и военный альянс», который должен будет стать альтернативой Европейскому союзу.

«Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию», — сообщает газета.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Союз обиженных», — иронизирует Lucky Monday.

«Очередная колония под названием «союз», — отметила Yulia K.

«Бориску на царство?!» — смеется Irina.

president.gov.ua Владимир Зеленский и Борис Джонсон

«Прибалты, конечно, самая мощная часть альянса! Их куда ни позови, они везде будут», — с сарказмом добавил Nikita S.

«Великобритания и ее шестерки», — иронизирует Evolet Line.

«Бориска не хочет уходить…» — прокомментировал новость Igor S.

«Кого спонсируют бритты, того и в союз», — пишет Mariana.

«Интересно, Турция в курсе?» — недоумевает Daria.

«Так и получается, союз «шестёрка», — с юмором добавил Аlexandr.

«Только сирые и убогие! Комплекс Наполеона», — шутит Элен.

«Ну если учесть, что в этом списке с ядерной бомбой только одна страна, которая при нехорошем раскладе расплавится первая, — то пусть создают», — с сарказмом написал Aleksey K.

«Думаю, Украина не согласна будет на лидерство Великобритании. Еще подерутся», — иронизирует «Пацифистка».

«Это такой клуб для лузеров типа? Который ходит за крутым парнем и выполняет все его прихоти? Но в случае чего может понтовать «дружбой» с ним», — проиллюстрировала предложенный Британией союз Lina.

«Похоже, тёзка Ельцина развалит Евросоюз и Великобританию», — предположил Nikita T.

«Борька метит в новые гегемоны», — смеется Лика.

«В союз зовут именно те страны, которые географически отрезают Россию от Европы», — задумался Александр.

«Лондон и шавки», — иронизирует Helga S.

«А Великобритания эту ораву прокормит? Или они грабить начнут, как в добрые старые времена?» — недоумевает IZ.

Националисты ОУН-УПА (Организация запрещена в РФ) на параде в Ивано-Франковске. Украина. 1941

«Так, понятно — Украина (сахар, масло, хлеб), Польша (овощи, фрукты), Прибалтика (рыба, молочка) — всё, бритты голодные не будут, с них шерсти клок», — добавила Елена.

«Бориске лишь бы где-то кого-то возглавить. Заодно Германию задвинуть. Киевские наркоманы тоже хитрые. Понимают, что тут Бориска хочет играть в одну скрипку без США, и поэтому принимать этот союз боязно», — отметил один из участников обсуждения.

«Англии жизненно важно иметь коронные земли, новые колонии, чтобы было откуда высасывать ресурсы», — написал Yura.

«Англия будет гадить с помощью шавок оголтелых, двинутых на русофобии», — прокомментировала новость Elena.

«Века идут, а бритты так и продолжают сталкивать лбами и использовать другие страны в своих интересах», — отреагировал Александр.

«Неймется англичанке!!! Только бы нагадить», — подытожил Ondrej S.