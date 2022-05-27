После начала специальной военной операции по денацификации Украины США, а также страны Европы и «большей части» Азии ввели санкции против России, ее компаний, банков и богатейших граждан. Прошло три месяца, и пришло время задаться вопросом, а эффективны ли эти запретительные меры, пишет Вольфганг Мюнхау в статье, вышедшей 27 мая в The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

И ответ, который можно получить на основании данных платежного баланса Банка России за период с января по апрель, не обнадеживает. Из него следует, что санкции категорически не работают, по крайней мере, не в том смысле, в каком они были задуманы. Положительное сальдо счета текущих операций России (грубо говоря: экспорт минус импорт) подскочило до рекордно высокого уровня в $96 млрд — почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем балансе товаров и услуг разрыв еще значительнее — $106 млрд, что втрое больше, чем в прошлом году.

Такими темпами профицит счета текущих операций России может достичь $250 млрд. Таким образом, дополнительные деньги, которые получает Россия, почти равны тем $300 млрд активов Центрального банка и валютных резервов, которые были заморожены Западом после начала спецоперации.

Россия не экспортирует больше нефть и газ. Однако конфликт — и введенные в связи с ним западные санкции — сильно поднял цены на энергоносители. Безусловно, Россию ждут тяжелые времена, когда закончатся ее запасы западных товаров и компонентов: закроются и уволят сотрудников несколько компаний, рецессия действительно будет очень глубокой.

Gazprom.ru Газопровод

Но со временем ситуация для Путина должна улучшиться. Германия, которая до спецоперации получала от России около 55% природного газа и 34% нефти, настаивает на постепенном введении энергетических санкций, чтобы дать своей экономике время на адаптацию. Если переходить на СПГ, придется строить специальные терминалы, а также искать новых поставщиков и альтернативные источники энергии. Таким образом, у Москвы появляется время. Она сможет получать компоненты электроники под санкциями через третьи страны (прежде всего Китай) и находить новые экспортные рынки. Страны, испытывающие нехватку продовольствия, могут также обратиться не только к российским энергоносителям, но и к российской пшенице.

Эффективными санкции США оказались в части вторичных, косвенных последствий. По крайней мере на данный момент китайские компании, работающие в Америке, считают, что должны поддерживать глобальный бойкот. Некоторые добровольно сократили экспорт в Россию. Но китайские власти стремятся уменьшить свою зависимость от финансовой системы США. Если Китай изолирует себя от любых будущих санкций США, китайские компании могут с большей готовностью поставлять товары в Россию. Западные санкции сейчас наиболее сильны, потому что мир зависит от доллара США и финансового рынка США. Эта зависимость, вероятно, не будет длиться долго.

И не стоит ждать, что ЕС перекроет российский газ. Олаф Шольц, канцлер Германии, занимает по этому вопросу двойственную позицию — точно так же, как и по поводу поставок оружия на Украину. Как Германия может рассчитывать заменить российский газ, одновременно сокращая использование угля, отказываясь от атомной энергетики и переходя на возобновляемые источники энергии? Программа «чистой энергии» Шольца — это то, на чем строится новая немецкая коалиция, возглавляемой СДП.

Kremlin.ru Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц. Москва. 2022

Трудно найти ток-шоу на немецком телевидении, в котором не участвовал бы кто-нибудь, кто утверждал бы, что Украина должна капитулировать, чтобы экономика ЕС снова смогла начать расти. Я предполагаю, что политический истеблишмент Германии тянет время, надеясь, что на Украине будет заключено мирное соглашение, в рамках которого придется ослабить санкции.

Лучший стратегический вариант для России — играть в долгую игру. Кремль может временно приостановить наступление, выждать время и подождать, пока он не сможет финансировать следующий этап своих военных операций. Запад должен исходить из того, что конечной целью политики Германии является поиск способа восстановить торговые связи с Россией. Аппарат корпоративной Германии зависит от восстановления отношений, что хорошо понимают в Москве, поэтому они в первую очередь и поощряли каналы энергоснабжения через «Северный поток».

Иными словами, заключает Мюнхау, нельзя сказать, что Россия проигрывает экономическую войну с Западом.