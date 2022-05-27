Незаконные блокировки аккаунтов, подсовывание антироссийских роликов пользователям, остановка монетизации для российских блогеров и многое другое — это всё Google и его площадки в России. 134 млрд рублей выручки, госконтракты и прибыльный бизнес — это тоже Google и тоже в России. Чаша терпения у пользователей видеосервиса YouTube, принадлежащего американской госкорпорации, переполнилась, и на сегодня в арбитражах Москвы — десятки исков от СМИ, общественных организаций России, чьи аккаунты были незаконно заблокированы. Самым действенным средством оказалось наказание рублём. По искам введены обеспечительные меры, в рамках которых арестованы активы и деньги на счетах «дочки» Google — ООО «Гугл». Это привело к тому, что последнее объявило о планах обанкротиться. Общественность тревожит, не приведёт ли такой демарш юрлица к невозможности исполнения исков, в том числе в финансовой части, ведь до активов корпорации за пределами России добраться проблематично. Подробности ситуации — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Весной 2021 года по инициативе антимонопольной службы России в отношении владельца видеохостинга было проведено расследование за злоупотребление доминирующим положением. Суд оштрафовал Google на 7,221 млрд рублей (оборотный штраф) за массовые неоднократные нарушения российского законодательства, а также неудаление запрещенной информации по предписаниям Роскомнадзора.

А примерно через год, в марте 2022 года, Роскомнадзор сообщил, что им зафиксированы 54 случая применения ограничений в отношении российских каналов на видеосервисе YouTube. Причины блокировки (если таковые вообще указывались) порой были взяты буквально с потолка. Например, одной телекомпании указали на якобы нарушение авторских прав, хотя права на материалы у неё были. По факту же всё свелось просто к цензуре. Блокировка российских информационных площадок происходила на фоне плодящихся антироссийских фейков, распространения откровенно русофобских материалов. Против России развязали информационную войну, в которой американская корпорация Google с её дочерними активами в России, Ирландии приняла активное участие.

(сс) Leon Bublitz YouTube

Терпеливо ждать, когда американская корпорация в лице владельца видеосервиса одумается, стали не все. Первой «ласточкой» и создателем прецедента стал телеканал Царьград, который не только выиграл в суде иск с требованием о разблокировке, но и отсудил, а главное, взыскал 1 млрд рублей в качестве неустойки. Средства истец планировал перечислить в поддержку специальной военной операции России на Украине. Ответчик тем временем пытается добиться от Верховного суда России пересмотра этих судебных актов.

Пример «Царьграда» оказался заразителен, и иски в адрес «Гугл» и её американского «родителя» посыпались как из рога изобилия. В марте 2022 года Google проиграл схожий иск футбольному клубу «Ахмат» из Чечни, который попал под блокировку после того, как США и Великобритания ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова. Суд отметил, что «поскольку санкционное законодательство США и ЕС противоречит публичному порядку и, как следствие, не должно применяться на территории РФ, то Google LLC (США) не имел права блокировать аккаунт в соответствии с абз. 3 части «Временная или постоянная блокировка доступа к сервисам Google» условий использования Google, a Google Ireland Limited (Ирландия) не имел права приостанавливать и (или) прекращать действие договора-счета от 30.12.2019 г. на основании пп. «с» п. 13.2 Специальных условий использования сервиса Google Ad Manager». 8 июня 2022 года планируется рассмотреть апелляционную жалобу от ООО «Гугл» и Google LLC на решение арбитражного суда Москвы. В случае неисполнения решения (после вступления оного в законную силу) американская компания должна будет выплатить и футбольному клубу внушительную неустойку.

На сегодня пример этих двух юрлиц оказался заразителен и для других несправедливо заблокированных пользователей. В судах наблюдается ажиотаж.

Gianluca Cogoli Штаб-квартира компании Google

Борьба с цензурой: судебные споры

Только за апрель–май 2022 года в арбитражи России поступили 32 иска к ООО «Гугл» и её иностранным владельцам. Среди истцов — Андрей Караулов, АО «ТВ Центр», АО «Телеканал 360», ОАО «Телерадиокомпания вооруженных сил Российской Федерации «Звезда», ФГУП «ВГТРК» (в его активе — несколько теле- и радиокомпаний), АНО «ТВ-Новости», АНО «Общественное телевидение России», АО «Москва Медиа», ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», АО «Телекомпания НТВ». Среди истцов те, чьи аккаунты были заблокированы.

Сразу по нескольким искам в отношении ответчиков (Google LLC, ООО «Гугл», Google Ireland Limited) введены обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Гугл». По иску НТВ, который рассмотрят 2 августа 2022 года, сумма арестованных активов составила 0,5 млрд рублей. Такая же сумма установлена и по требованию компании «ГПМ Развлекательное телевидение» (телеканалы ТНТ, «Пятница», 2×2, ТВ-3), чей иск начнут разбирать 1 июня. Схожие аресты наложены по искам «Телеканала 360» (заседание назначено на 14 июля), «Москвы Медиа» (заседание 21 июня), АНО «ТВ-Новости» (заседание 1 июля), телерадиокомпании «Звезда» (заседание 21 июля).

Рассматривать претензии будут кучно — в конце июня — в июле. Неисполнение вердиктов грозит ООО «Гугл» неустойками и огромными штрафами. С учётом ранее проигранных дел по искам Роскомнадзора и перевода со счетов компании на депозит судебных приставов-исполнителей 9 млрд рублей, ООО «Гугл» уже объявило о планах обанкротиться.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

«Дочка» пошла на банкротство

ООО «Гугл», учрежденное в Москве в декабре 2005 года, принадлежащее компании «Гугл Интернэшнл Эл-Эл-Си» (США), обнародовало на сайте Федресурс сообщение о своих планах подать иск о самобанкротстве.

В сообщении уточнялось, что «с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок».

Директором актива является Дэвид Мунро Снэддон, до него компанией руководил Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Гугл» в разные годы было исполнителем 14 госконтрактов на общую сумму почти 800 млн рублей. Также уточняется, что компанией за 2021 год получен чистый убыток в размере 26,4 млрд рублей, собственный капитал имеет отрицательное значение (–17,6 млрд рублей). При этом за 2021 год выручка этой компании составила 134 268 489 000 рублей против 85 462 654 000 рублей годом ранее. Чистая прибыль 2020 года была 1,73 млрд рублей.

Банкротство банкротством, но сервисы Google из России никуда не уйдут, продолжив и дальше свои противоправные блокировки. Судите сами, только в марте 2021 года российская интернет-аудитория YouTube составила не менее 80 579 200 человек. Американцы откажутся от возможности влиять на такое количество умов в России? Вряд ли. А вот взыскание неустоек отсутствие юрлица в России может весьма затруднить. И хотя российский закон вроде как обязывает иметь представительство или юрлицо, но одна соцсеть, ранее признанная экстремистской организацией в России, его успешно игнорирует. А дурной пример может оказаться заразителен.