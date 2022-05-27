Решение президента Италии Серджо Маттареллы лишить государственных наград премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 27 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

En.kremlin.ru Серджо Маттарелла

«Читаю эту новость и вспоминаю сразу горделивую морду фашиста Муссолини», — отмечает Людмила К.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские государственные деятели не сильно расстроились такому исходу событий, но они сделают соответствующие выводы по поводу властей Италии.

«Мишустин и Мантуров работают на пользу России, а не Италии. Это неприятно, я уверен, что они не рады этому, но, по сути, пофиг как-то. Так что свои фантики итальянцы пускай заберут», — пишет Александр М.

Некоторые комментаторы отмечают, что итальянский президент своим решение просто обесценил эти награды.

«Италия же не просто так вручала нашим чиновникам эти награды. За экономические блага, явное дело. Так что, раз они забирают награды, то пускай и отдают всё то, что им русские дали», — требует Михаил Ч.

Часть людей полагает, что такой хамский жест приведёт к крайне неприятным экономическим последствиям для Италии.

«Если итальянцы продолжат хамить, то тогда без русского зерна их «паста» превратится в унылые макароны», — предупреждает Базилио М.

«Вот это плотненько пошло. Какие они злые, на нас скалятся. А не хотите рассказать, у кого газ теперь за рубли покупаете? Жалкие и мелочные людишки. Позор», — написал Николай Г.

Ряд пользователей указывает на то, что решение российских властей оказать помощь итальянскому народу, страдавшему от пандемии коронавируса, было ошибочным — Италия не оценила добрую волю России.

«А ведь когда-то Россия спасала их от ковида! Много было видео с их благодарностями! И что мы теперь имеем? Как всегда, Италия оказывается в фарватере фашисткой политики Запада. А ведь у нас столько общего было! Как жаль», — пишет Светлана Т.

«Зачем им вообще всем помогать? В следующий раз пусть сами крутятся. В пандемию, получается, недостойным делом занимались, спасая итальянцев от смерти. Мы запомним», — написала Татьяна А.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики

Нашлись и те, кто заподозрили итальянское правительство в симпатиях к фашистам, но уже в их новой, американской итерации.

«Италия превращается в страну дураков, как в сказке Коллоди Карл про Пиноккио. Или это фантомные боли бывшей (бывшей ли?) фашистской страны — союзницы гитлеровской Германии?» — задаётся вопросом Оксана С.

«Думаю, совсем недолго осталось ждать, когда они назовут свою же «Resistenza» ошибкой и отзовут награды у Переладова и Полетаева. А говорить о наших военных и медиках, что зачищали их города от ковида, вообще будут как об агрессии. Макаронники — самое безобидное, что можно о них сказать теперь», — поделился своим мнением Андрей С.

Напомним, 26 мая государственное итальянское издание Gazzetta Ufficiale опубликовало материал, согласно которому президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Отмечается, что в мае 2020 года российские чиновники были награждены Орденом Звезды Италии степени Кавалера Большого креста.