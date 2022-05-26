Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе были обнаружены украинские военнослужащие, спрятавшиеся либо же отставшие от основных групп при сдаче в плен, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Павел Кузнецов. Азовсталь. Мариуполь. 1936

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Эту «Азовсталь» надо прошерстить вдоль и поперёк. По-любому остались там шайтаны, не могли все до последнего за раз выйти», — поделился своим мнением Пётр П.

Многие пользователи не были удивлены, узнав об обнаруженных на «Азовстали» остатках украинских нацистов. Граждане уверены, что гигантская промышленная зона всё ещё скрывает в себе немало преступников.

«Там целый подземный город! Его предстоит ещё прочёсывать и прочёсывать. Это, наверное, не последние вышедшие на белый свет нацики. Явно будут ещё подземные жители обнаружены», — уверена Виктория П.

Некоторые комментаторы не понимают, зачем отдельным разрозненным и малочисленным группам боевиков продолжать скрываться на территории промзоны.

«А что они там вообще делали, нацики эти? Им же командование дало команду «на выход». Или это те, которые вообще от общей стаи отбились, жили сами по себе? Просто если они не оказывали серьёзного сопротивления, решили всё равно сдаться в плен, зачем они всю неделю в подвалах сидели? Чего ждали?» — задаётся вопросами Павел Н.

Часть людей полагает, что продолжают скрываться на «Азовстали» те нацисты, которые точно знают, что им не удастся избежать наказания за свои преступные деяния.

«Судя по всему, там остались те нацисты, которые ну очень боятся получить наказание за свои деяния. Видимо, есть понимание, что суд их ждёт, и что он будет суровый. Потому и прячутся в надежде под шумок выйти из окружения», — предполагает Эдуард Т.

«Это было очевидно, и очевидно, что это не прокатило. Я думаю, там, если внимательно поискать, то и забугорных можно будет найти. Все, кто боится ответственности, пытаются скрыться. Вот они и сидят до последнего в надежде, что не заметят. Видимо, у них нет информации о том, насколько тщательно изучают территорию «Азовстали» союзные силы», — написал Иван З.

Ряд пользователей указывает на то, что неважно, сколько нацистов продолжают прятаться на промышленной территории, все они в любом случае будут пойманы либо уничтожены.

«Не один ещё прячется! Они не заблудились и не отстали! Жаль, но это уже абсолютные нацисты, боящиеся ответственности за свои деяния! В плен их брать не нужно! Надо сразу на небесный суд отправлять!» — призывает Владимир Т.

Нашлись и те, кто призвали использовать нацистов, пойманных на «Азовстали», для разминирования территории завода и поиска их бандеровских соплеменников.

«Я думаю, что разминировать всяческие мины и ловушки нужно отправлять именно тех военнопленных, которые их там устанавливали!» — предлагает Иван Б.

Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным» Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным

Напомним, 26 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе были обнаружены украинские военнослужащие, спрятавшиеся либо же отставшие от основных групп при сдаче в плен.