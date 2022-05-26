Заявление члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

«Свидомиты себе другое море выкопают, где-нибудь под Польшей. Опыт же есть», — издевается Тимур К.

Многие пользователи пришли к выводу, что это только начало процесса по развалу украинского государства, причём руками самого же киевского режима.

«Украина теряет свою государственность, а Зеленский делает вид, что везде сплошная перемога», — заметил Святослав В.

Некоторые комментаторы отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский имел все возможности наладить отношения с Россией, но он предпочёл с ней воевать, рассчитывая, судя по всему, на призрачный шанс одержать победу, пожертвовав собственным народом.

«Зеленский сделал из страны посмешище, оставил украинцев без Украины! Люди сами понимают, что будущего нет, и только в России они смогут жить благополучно и под реальной защитой жизни и своих прав! Объединенный Запад, конечно же, не признает, если так случится. Но кого теперь волнует мнение Америки и Европы, замаранных в нацизме по самые уши?» — пишет Наташа Р.

Часть людей полагает, что вслед за Азовским морем киевский режим потеряет доступ и к побережью Чёрного моря, полностью лишившись морского сообщения.

«Осталось русскому солдату дойти до Одессы, и тогда Украина навсегда потеряет доступ уже к Чёрному морю», — считает Андрей П.

«Вскоре Чёрное море тоже окажется недоступным для киевского режима. Постепенно, шаг за шагом, Украина будет мельчать, а Россия прирастать гражданами и территориями. Всего-то и надо было отказаться от неонацистской идеологии и вести дружеские отношения с Российской Федерацией. Киев сам себе печальную судьбу устроил», — поделился своим мнением Михаил Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что освобождённые украинские территории не очень-то и стремятся попасть обратно под контроль неонацистского киевского режима.

«Украина потеряла себя. А жаль, ведь такая была прекрасная страна! Вот что значит попасть вод власть сатаны», — отметила Людмила К.

«Украина Украину уже давно потеряла. Всё украинские олигархи продали американцам. Так что пусть лучше уж не с Украиной эти земли будут, а с тем, кто умеет с ними достойно обращаться», — считает Ярослав К.

mil.ru Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России. Херсон

Нашлись и те, кто отмечают, что большинству украинцев, ненавидящих Россию, собственно, и не нужна никакая Украина, ведь они давно уже мечтают оказаться в Евросоюзе.

«А зачем украинцам вообще нужна их территория? Они же все равно любят работать за границей, да и Евросоюз они любят больше, чем свою Родину. Это России нужна Украина, её народ, её культура, её плодородная прекрасная земля. Россия идёт с миром, на украинской территории будет всё хорошо, украинцы будут жить счастливо. Главное, чтобы не было больше неонацистов у руля», — написал Алексей Р.

Напомним, 26 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости о том, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.