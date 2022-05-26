Губернатор Техаса Грегг Эбботт отреагировал на серию массовых расстрелов в США, призвав законодателей сосредоточиться на предоставлении нуждающимся гражданам психологической помощи, «укреплении» школьных зданий и выявлении угрозы заранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Jay Godwin Грег Эбботт

Однако несмотря на самый трагичный школьный расстрел в истории штата, Эббот не выразил рвения ужесточить законы о праве на владение оружием, чем вызвал растущую критику в свой адрес. Многие законодатели указали, что его ответ на трагедию является неадекватным и не сможет решить главную насущную проблему: как ограничить чрезвычайно легкий доступ к оружию.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Техас отказывает разоружать население. Что же они сделают для защиты детей? США скорее вооружат учителей, чем откажутся от оружия… это извращение», — пишет SmartestAmerican.

«Представьте, что ученики смотрят, как их учителя убивает стрелок с более мощным оружием, и они понимают, что они следующие», — отвечает _calyx.

«Республиканская партия всё глубже и глубже втягивает Америку в безумие огнестрельного оружия», — указывает GilbertC.

«Я сижу в Шотландии и читаю об этом безумии. В 1996 году в результате стрельбы здесь погибли 16 детей и 1 учитель. Они сразу же приняли законы, запрещающие частное владение большинством неохотничьих ружей. С тех пор не было никаких инцидентов. Сделайте свой собственный вывод, американцы», — советует Falco Sparverius.

«Проверка биографии, включающая сканирование сообщений покупателей в социальных сетях, могла бы пролить свет на их психическое здоровье. Эту информацию должны знать продавцы, прежде чем продавать оружие», — считает Reita Anderson.

«Техас не требует проверки документов… даже для 18-летних. Там нельзя пить, но можно купить оружие… звучит разумно, на мой взгляд…» — комментирует Peter Bonta.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Вопрос к тем чокнутым любителям оружия, которые используют аргумент об «охоте». Не могли бы вы прислать мне рецепт, как готовить кролика, который был разорван на куски из AR-15?» — просит Marc Panaye.

«В Техасе есть закон, согласно которому человек не может носить огнестрельное оружие, если у него диагностировано психическое заболевание, «которое вызывает или может вызвать существенные нарушения в суждениях, настроении, восприятии, контроле импульсов или интеллектуальных способностях». Да. Мы все знаем, как часто люди с подобными заболеваниями добровольно приходят на психиатрическую экспертизу перед тем, как купить оружие», — подчеркивает _calyx.

«Вспомните, что сделала Новая Зеландия в ПЕРВЫЙ раз, когда там произошла массовая стрельба. В течение 30 дней штурмовое оружие было запрещено — 30 дней. Вы любите свою страну или себя? Если вы любите свою страну, откажитесь от проклятого оружия. В нашей стране самый высокий уровень насилия с применением оружия из-за эгоистичных людей — это доказано статистикой, соотносящей законы и инциденты в разных странах», — указывает DeanBonilla.

Напомним, что массовое убийство в начальной школе в Ювальде 24 мая, в результате которого погибли 19 учеников и два учителя, является четвертым случаем массовой стрельбы в Техасе, где погибли 10 и более человек, с 2017 года.