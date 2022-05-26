Украинские производители изменили названия ряда пищевых продуктов, которые ассоциируются с Россией. Об этом 26 мая сообщает украинский телеканал «Интер».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Отныне Черкасский мясокомбинат стал выпускать «Московскую» колбасу под названием «Смерть москалям» («москалями» украинские националисты называют русских — М. Р.). А в Сумской области вместо «российского» сыра стали выпускать «антироссийский» сыр. «Белорусский» хлеб (производится в Киеве) стал называться «атаманский». Кроме того, пивоварня в Ровно переименовала пиво «Жигулевское» в «Венское».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие критически оценили «оригинальность» украинских производителей.

«Значится, берешь хлеб «Украинский» и начинаешь его нарезать. Со злорадством», — пошутил Александр.

«Бандитская клоунская страна», — отреагировал Влад.

«Блестяще проведённый социальный эксперимент над 40-миллионным населением за 30 лет. Можно Нобелевскую премию по психологии давать», — ответил Владу Александр.

«Страны Украины в первозданном виде, к сожалению, уже не будет, а может, и к счастью. Такой сосед — убийца своих граждан нам не нужен. Как сказал Путин: хотите декоммунизацию, вы её получите сполна! Запорожье, Херсон, Луганск, Донецк уже заявили желание быть частью России! Продолжение следует, я так понимаю…» — ответил Александру Влад.

«А если они ещё 100 раз халва повторят, то сладко во рту станет», — смеется Eugenia T.

«Смех смехом, но это ещё одно проявление нацизма в самом его мерзостно-животном виде…» — написал Владимир В.

«Их борьба», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Максимально чудаковатые люди», — пишет Элла.

«Пусть ещё ливерную колбасу «Шольцевская» выпустят», — смеется Эдуард.

«Ну на поле боя всё про*рали. Надо же где-то перемогу (победу — М. Р.) устраивать — марки и ковбаса (колбаса — М. Р.)», — прокомментировала новость Dr. Lil.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

«Ну теперь заживут!» — смеется AngryIS.

«Даже неудивительно, что Россия не осталась в стороне, учитывая, что 8 лет на территории Донбасса умирали мирные люди, и никто так и не пришел к мирному соглашению», — отметила Виктория В.

«Господи! Какие они примитивные», — не выдержала Вера.

«Скоро и производства колбасы не будет», — добавил Mike M.

«Всё, что могут…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Потом украинцы пусть не орут: «А нас-то за что?» — комментирует новость Veta Green.

«Поели колбасы, хоть какая-то перемога», — с сарказмом подытожил A G.