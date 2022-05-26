«Запад никто не спрашивает!» — Запад не примет «навязанный мир» на Украине
Коллективный Запад и официальный Киев не согласятся на условия мира, которые попытается навязать Россия. Об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», — приводит слова канцлера ФРГ ТАСС.
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Заявление немецкого канцлера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Россию не заботит согласие Запада.
«Они просто с миром не согласны», — написал Vitalik.
«Надо Германии отрубить газ», — призвала Katya.
«А мы их спрашивать будем, что-ли? Мы в своей песочнице, торгуя с Азией, поживём», — отреагировала Людмила.
«Нет, надо отрубить газ и нефть», — ответил ей (Katya) Michael A.
«Да и пусть не соглашается, это их проблемы», — пишет Андрей Г.
«Правильно, поэтому не будет Украины», — отреагировал один из участников обсуждения.
«Придется согласиться. Историю пишут победители», — добавил Bloodwaid.
«России не требуется ничье согласие в отстаивании своих интересов!» — прокомментировала Наталья.
«Нравится — не нравится, терпи моя красавица», — В. В. Путин», — не без юмора написал Алексей.
«Полагаю, Запад никто не спрашивает», — считает Vlad.
«Надеюсь, когда все закончится, коллективный Запад никто и не спросит», — отметила Irina Donetsk.
«Что-то я не помню, чтобы Путин просил у Запада согласия на что-то в ходе проведения нашей специальной военной операции против украинских нацистов», — написала Ирина.
«Потому что мы, как идиоты, приняли добровольно эти правила в 90-х. И следовали им, как бараны, хотя все остальные их нарушали постоянно. Ну вот так к нам и относятся. Надеюсь это в прошлом», — отметил Олег К.
«Не соглашайтесь. Вы же и в рублях за газ не платите», — иронизирует Дмитрий.
«Поздравим. Отрицание — первый шаг к принятию», — комментирует слова канцлера ФРГ Denis L.
«На Западе зачастую не соглашаются даже с принадлежностью к полу, с которым родились, так с чего бы нам беспокоиться об их согласии на мир между Россией и Украиной», — иронизирует один из комментирующих.
«Он, видимо, забыл, как получил его дед по зубам…» — подытожила Вика.