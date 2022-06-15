Сеть: «Это уже диагноз!» — в Вене осквернили мемориал советским воинам
На площади Шварценбергплац в Вене неизвестные осквернили мемориал советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма. Об этом 26 мая сообщает RT в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на стене мемориала нарисован символ украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На фотографиях, опубликованных RT, также можно видеть, что стена мемориала окрашена в цвета украинского флага.
Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram.
«Не удивлюсь, если местные власти им «разрешают» так шалить. Уровень русофобии зашкаливает во всех странах ЕС», — отреагировала Eugenia T.
«Глядя на количество используемой краски, закрадывается мысль, что украинцы ее производят своими организмами», — иронизирует Елена Р.
«Это же сколько времени надо, чтобы покрасить стену, но никто этого не видел», — задумался МакКряк.
«Нацизма на Украине нет», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.
«Бачили очі, що купували — їжте, хоч повилазьте (Видели глаза, что покупали, ешьте, хоть повылазьте — М. Р.)… Пусть кушают», — с сарказмом добавила Светлана.
«Нельзя же хозяйничать на чужой земле. Австрийские власти не должны спускать это на тормозах. Уж австрийцам ли не знать про нацизм», — написала Ольга Ц.
«Буквально нарисована свастика и западенцы утверждают, что фашизма на Украине нет?» — недоумевает Ассоль.
«Вандалы. Только гадить. Доиграются скоро», — прокомментировала произошедшее Марина К.
«Они по Европе всё бегают, а их Зеленский уже страну полякам сдал за недорого», — смеется Борис.
«Это просто уже какой-то диагноз!» — добавила Виктория А.
«Может, они найдут новых идолов? «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не актуально», — написал один из комментирующих.
«Вообще-то, это центр Вены и чтобы столько «накрасить» необходимо не менее часа. Значит, сделано это с позволения местных властей…» — отметил John D.
«И вы думаете, это было сделано ночью? В Европе везде имеются камеры наблюдения. А тут вот оно — никто не видел, никто не слышал», — отреагировала Алла.
«Пусть видят европейцы, кого вырастили», — добавил 60 958.
«Нет у них нацизма, говорили они», — подытожил Константин.