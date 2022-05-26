Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о поступающих с Запада сигналах уступить территории. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство ВСУ

«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только ни предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», — отметил он, добавив, что Киев не будет принимать участия в этом обсуждении.

Заявление украинского чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Россия доведет спецоперацию до конца и ей не нужны «подачки». Иные указали на то, что, видимо, в ЕС неплохо ощутили негативное действие антироссийских санкций.

«Поздно! Украины больше нет», — написал Gennadiy M.

«Пора дело до конца доводить — и все свободны», — добавил Pasha.

«Ну что, украинцы, помогли вам ваши ляхи?» — смеется Rina.

«Не помогли санкции», — отреагировал Hell cat.

«Очередная зрада», — пишет Morky.

«Ни в коем случае. Либо капитуляция, либо наши солдаты идут до границы с Польшей. А я думаю, капитуляцию украинцы могут подписать как раз во Львове, когда наша армия туда подойдёт», — написал SivovaSim.

«Евросоюз почуял, как плавится асфальт под ногами», — прокомментировал новость Сергей.

«Это уже неактуально», — считает Елена.

«Россия в подачках не нуждается, что захочет, то и заберёт!» — отреагировала Olga.

«Приостановка, значит? С целью спокойной накачки украинцев оружием без ее уничтожения… Ума у вас, европейцы, не много ли? Полная денацификация и демилитаризация», — отреагировал Alucs884.

«А где вы были 8 лет назад?..» — поинтересовалась Тоня.

«О, бояться начали!.. Ящик Пандоры открыт теми, кто говорит о сдаче части земель!!!» — отметил Mihman M.

mil.ru Российская разведка

«Что такое? Санкции против России плохо подействовали на Евросоюз? Ждем извинения от всех, кто был против нас», — пишет S. V.

«Отрезать выходы к морю для этой киевской власти и забрать те регионы, которые Ленин отдал УССР, хотя они были исконно русскими», — призвала в свою очередь Tatiana K.

«Достаточно им оставить западную часть, а там пусть поляки с ними разбираются», — добавила Tatiana.

«А что так? Санкции закончились? Гуманитарная помощь в виде оружия кончилась? Поздно, сами возьмём своё, и не только…» — написала Zanna.

«Процесс сдачи Украины пошел», — отреагировал Василий Р.

«Значит, у кого-то в Европе припекает пятую точку…» — иронизирует Vlad.

«Вообще несвоевременно. Теперь не надо сдавать территории — они уже освобождены. Пока частично. Играйте на опережение, сдавайте все территории… А на месте Европы я бы уже сейчас засунул язык куда подальше», — написал Дмитрий.

«Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Запад призывает уступить России территории. Все понимают, что это неизбежно. И чем раньше, тем лучше. Он, кстати, заверил, что Киев на это не пойдёт. Подоляку просто хочется больше жертв. И это понятно, жертвовать будет не он», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».