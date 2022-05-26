Кто одерживает верх в конфликте на Украине? Ответ на этот вопрос зависит от того, кого спросить. Одни скажут, что Украина побеждает Россию, что при чуть большей помощи Запада Украина обязательно одержит верх над Россией, что если поставить больше оружия и делать это с большим постоянством, то Киев обязательно победит Москву. Кто-то указывает на то, что обе страны зашли в военный тупик, выйти из которого они смогут еще не скоро. Есть и такие, кто говорит, что Украина отступает, тогда как Россия медленно достигает своих целей на востоке, что Киев проигрывает, а Россия со временем возьмет под свой контроль всю территорию бывшей советской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Получить настоящий ответ на этот вопрос очень важно: из-за того, что Запад желает, чтобы Киев не только одержал победу над Москвой, но и унизил ее, он может неправильно оценивать состояние конфликта и ожидания на будущее, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 26 мая The American Conservative.

Yeeno Бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу

И хотя специальная военная операция «не оправдана», часть вины лежит и на США и странах Европы, которые десятилетиями игнорировали возражения Москвы в сфере безопасности — действия, которые оказались глупыми и даже безрассудными. Самый большой риск для США и европейских стран заключается в том, что может произойти эскалация конфликта. Хотя Россия и проиграет любое противостояние с НАТО в обычных вооружениях, ядерное оружие может стать ужасным уравнителем. По этой причине союзники изначально были осторожны в поддержке Киева. Президент Джо Байден ясно дал понять, что никакой американский персонал не будет воевать. А члены НАТО не хотели идти на излишние провокации и посылать мощное оружие, такое как боевые самолеты.

После «первоначальных успехов» возросли требования Киева по части отправки военной помощи, а также ожидания Запада относительно этих поставок. Американские аналитики стали давать данные об «огромных» потерях России: Украина и те, кто ее поддерживает, все активнее стали представлять себе то, что Киев может победить.

Поставки союзнической помощи резко возросли: Конгресс США недавно утвердил помощь еще на $40 млрд. В оценках боевых действий по-прежнему ярко освещались успехи украинцев с небольшим упоминанием потерь. Особо активные официальные лица США говорили о том, чтобы убивать российских генералов, топить российские корабли и ослаблять Российское государство.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

Несомненно, именно этого желало большинство как в США, так и в странах Европы (глобальный Юг, включая большую часть Латинской Америки, Африки и Азии, отказался присоединиться к антироссийской коалиции Запада.) Стремление демонизировать все русское, включая певцов, дирижеров и спортсменов, привело к блокированию альтернативных источников информации. Технологические гиганты подавляли не только российских пропагандистов, но и тех, кто говорил в защиту России. Даже в ключевых СМИ почти не ведется объективное обсуждение хода конфликта. Напротив, доминируют проукраинские взгляды, аналитические центры действуют как пиар-фирмы, а ведущие журналисты служат пиарщиками Киева.

Привлекательность поддержки Украины очевидна: она жертва. Однако искажение реальности не идет стране на пользу. Сомнительные заявления об успехе могут привести к раздутым ожиданиям и к будущим неудачам.

Опаснее всего для жителей Украины то, что перспективы мира в регионе кажутся все более отдаленными. Например, глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что конфликт должен «закончиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины», включая территории, оказавшиеся под контролем России в 2014 году, в первую очередь Крым и большую часть Донбасса. Более того, Михаил Подоляк, ведущий представитель Киева на переговорах, похоже, полностью исключил возможность дипломатического разрешения конфликта.

Официальное интернет-представительство президента Украины Михаил Подоляк

Если Киеву сопутствуют и, вероятно, будут сопутствовать военные успехи, такое требование может быть разумным. Если же нет, то эта позиция в лучшем случае приведет к тупиковой ситуации или, возможно, даже к поражению. Действительно, некоторые крупные мейнстримовые голоса предупреждают, что с запланированным победным шествием Киева, возможно, не всё так радужно.

Например, бригадный генерал ФРГ Эрих Вад недавно дал гораздо более пессимистическую оценку, чем та, которая доминирует в западном информационном пространстве.

«Где, когда и чем наносить удары, решают по большей части российские силы. Русские продвигаются в Донбассе медленно, шагами по фронту в несколько километров, но они продвигаются. Здесь это происходит не так быстро, как во время начальных операций в Киевской области, потому что они позиционируют себя шире. И, кроме Мариуполя, они контролируют здесь и другие городские центры на Азовском море и побережье Черного моря», — указывал он.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 00:00 19.05.2022

По его словам, контрудар, о котором говорит украинский президент Владимир Зеленский, «в военно-оперативном отношении далек от реальности», поскольку на востоке Украины позиции России слишком сильны, они обладают превосходством на земле, а также в воздухе — это не следует недооценивать. Для контрнаступления у Киева нет сил и техники, и даже если бы они у них были, Киев не смог бы добиться успеха. Кроме того, Вад отверг заявления о том, что поставки западного оружия гарантируют Украине прорыв.

Так, он отметил, что логистическая база Украины находится за тысячу километров, в Польше и Словакии. Поставляемое Киеву оружие нужно перебрасывать за тысячи километров через всю страну, а линии снабжения, конечно же, находятся под огнем российских ракет, авиации и спецназа.

«При этом большая часть этих поставок уничтожается или захватывается на пути на восток Украины. С военно-оперативной точки зрения у Украины есть шанс победить в конце затяжного конфликта только в том случае, если цена для России будет слишком высока. То есть так же, как Афганистан одержал верх над Западом или Ирак — над США. Но цена будет чрезвычайно высокой [для Украины]. В конце концов, это будет разорение страны», — добавил он, подчеркнув, что нельзя ставить такую цель.

Такое же, идущее вразрез с общепринятым, мнение выразил и независимый журналист Эрнест Сайпс. Он обратил внимание на то, что сформированный в СМИ образ российской армии, представителей которой расчеловечивают, обвиняют в военных преступлениях и массовом дезертирстве, не соответствует действительности. По его словам, создаваемый образ в СМИ является типичной пропагандой, которая, кажется, всегда проявляется во время конфликта в этом регионе. Точно такие же вещи и приемы можно было наблюдать и в освещении войны в Южной Осетии. И хотя он опять же указал на «необоснованность» действий России, он тем не менее подчеркнул, что если принять во внимание то, что специальная военная операция была начата для достижения небольшого набора конкретных целей, то легко увидеть, что именно поэтому не было разрушения инфраструктуры Украины, хотя это вполне по силам Москве.

Министерство обороны Российской Федерации Российская армия

Более сбалансированную точку зрения также предлагает и Томас Грэхамарнед, бывший директор Совета национальной безопасности по России: «Мы недооценили украинцев и преувеличили силу русских. Теперь, я думаю, мы делаем обратное». Оценивая состояние противостояния, он добавил, что «у России еще есть значительные ресурсы, которые они могут бросить сегодня в этот конфликт».

Несомненно, сторонники Украины отвергнут такие заявления. Однако важно подвергнуть сомнению общепринятое мнение о том, что Россия обречена. Кампания, направленная на то, чтобы заставить замолчать инакомыслящих, подтверждает более пессимистичные оценки.

Руководству Украины нужно строить свою политику на фундаменте реальности. Очевидно, что лучшим исходом для Киева была бы успешная оборона от наступления России и контрнаступление с целью вернуть утраченные территории. Однако продолжение конфликта на основе ложных предположений может привести к катастрофе. По оценкам Всемирного банка, в этом году экономика Украины сократится почти вдвое. Почти 13 млн человек — треть населения страны — стали перемещенными лицами, более пяти миллионов — бежали из страны. Украинские потери, безусловно, исчисляются тысячами, хотя оценки сильно разнятся. Неудивительно, если цифра будет существенно выше заявленной Киевом. Сильно разрушена инфраструктура страны, особенно в некоторых городах.

Возможно, что в этой ситуации неизбежен так называемый «туман войны», однако еще хуже, когда новости вытесняет пропаганда. Когда медийные и технологические гиганты, а также правительственные чиновники всячески действуют на стороне Киева, становится все труднее понять, что на самом деле происходит на Украине.

Вырабатывая свою политику, Вашингтон должен искать факты, даже те, которые выходят за рамки удобных мнений. Как и Киев, чей министр иностранных дел признал, что успех на поле боя заставил правительство усилить свои цели: «Картина победы — это развивающаяся концепция». Впрочем, победа Украины не гарантирована, напротив, она маловероятна и, вероятно, даже невозможна. Учитывая такое отсутствие гарантий, США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое. Такое развитие событий крайне важно как для жителей Украины и России, так и для жителей других стран.

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