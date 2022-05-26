Молдавия в ближайшие 15–20 лет не сможет стать членом Европейского союза, стране лучше объединиться с Румынией, обеспечив себе безопасность. Об этом 25 мая в эфире телеканала RFI заявил депутат Европарламента от Румынии Еуджен Томак.

cotidianul. ro Флаги Румынии и Молдавии

«Путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15–20 лет, никак не может обсуждаться, потому что государства-члены его не примут. Политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан… Мирный и демократический союз с Румынией обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством — членом НАТО», — приводит слова политика ИА Красная Весна.

Заявление депутата обсудили в мессенджере Telegram.

«По этому же методу хотят объединить и Украину с Польшей, лишь бы только России не достались жирненькие земли Украины и Молдавии. И если не брать военный аспект… То чисто по экономическому аспекту получится такое, что всех голодранцев на Украине и в Молдавии после объединения должны будут кормить поляки и румыны, а все природные богатства достанутся англичанам, французам и немцам. Ну и американцам, конечно же. Интересно, румыны и поляки вообще понимают, куда их втягивают?» — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Вот с этого и надо было начинать, то, о чем все и так знали. А добавьте сюда стягивание румынских войск к Молдавии — и пазл складывается воедино. Ничего хорошего это все не сулит», — написал Игорь.

«Я думаю, румыны не будут нападать на Приднестровье потому, что там стоят военные РФ, а напасть на миротворцев — значит объявить войну России, и получат ядерную войну», — добавил Den.

«Румыны не полезут на Приднестровье. Это чревато сразу третьей мировой», — также поддержала собеседника (Den) Мирослава Р.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

«Они за поляками повторяют? Те Западную Украину заграбастать решили, а румыны всю Молдавию. Вот губа не дура, конечно», — добавила Юлька.

«А подобная риторика сменится после того, как флагман Черноморского флота опустит якоря на одесском рейде», — с сарказмом отметил San Paul.

«При нерешённых территориальных вопросах? Пока не решат вопрос с Приднестровьем, ни в ЕС, ни в Румынию не попадут», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Через 15–20 лет такой страны, как Молдавия, не будет! Уже сейчас: молдавского языка не существует, президент Молдавии — гражданка Румынии, молодое поколение (рождённое от родителей молдаван) считает себя румынами и массово получает гражданство (паспорт) Румынии! Я думаю, что Румыния отказалась бы прямо сейчас от Приднестровья, только чтобы забрать Молдавию, но хозяин из-за Атлантической лужи требует кровавого конфликта, на котором сможет ещё заработать!» — прокомментировал новость Vlad N.

«У румын прилично так разгорелся аппетит: Молдавию и так, и так по-тихому забирали. Но им ещё нужно Приднестровье, а возможно, и Измаил (город в бессарабской части Одесской области Украины. — О. П.). А ведь они ещё и за стол не сели… Видно, крепко наобещали», — добавил Wild Сat.

«Евросоюз скоро развалится. Там уже проблем выше крыши. Из-за проблем с газом встают производства, нехватка многих продуктов. И это только начало. Так что сейчас с Россией гораздо спокойнее и сытнее!» — отметила в свою очередь Юлия.

«А Санду где будет президентом?» — иронизирует Victoria I.

«Предлагает потерю суверенитета и государственности с высоких трибун. Это госизмена так-то», — пишет Тунгусский метеорит.

«Пардон, а демократия где? Ау! Людей спросить ведь не надо…» — с сарказмом подытожил Wagner.