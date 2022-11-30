В ходе брифинга для прессы 20 мая 2022 года официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил: «Основная потребность, которую продолжают подчёркивать украинцы, состоит в средствах дальнего огневого поражения. Мы работаем над этим и помогаем им получить (такие) системы».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Речь идёт об артиллерийских системах советского образца, а также о западном оружии. Так, США поставили Украине девяносто 155-мм буксируемых гаубиц М777 и снаряды к ним. Однако американские гаубицы были переданы без цифровых систем управления огнём, что даёт возможность использовать только обычные снаряды с дальностью стрельбы до 24,7 км.

В то же время Канада поставила Украине четыре гаубицы М777 в варианте М777А2. Они могут применять корректируемые снаряды М982 Excalibur стоимостью 112 тысяч долларов каждый. Дальность поражения таким снарядом достигает 40 км.

Sleepyr00t Гаубица М777А2

23 мая 2022 года по председательством министра обороны США Ллойда Остина состоялась вторая встреча Контактной группы по обороне Украины (the Ukraine Defense Contact Group). Она прошла в формате видеоконференции.

Напомню, первое заседание состоялось 26 апреля 2022 года в очном формате на американской авиабазе Рамштайн в Германии. На ней присутствовали министры обороны 40 стран мира. На вторую встречу собрались уже 47 стран, в мероприятии также приняли участие представители НАТО и ЕС. Данные собрания будут проводится ежемесячно под руководством главы Пентагона. Следующая встреча в июне будет в очном формате.

В ходе брифинга для прессы 23 мая 2022 года, который провели министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, были озвучены интересные факты. Так, шеф Пентагона, в частности, сказал:

«Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защитить своё побережье. Я также хотел бы поблагодарить Чешскую Республику за её существенную поддержку, включая недавнее пожертвование ударных вертолётов, танков и ракетных систем. И сегодня несколько стран объявили о новых поставках критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, в том числе Италия, Греция, Норвегия и Польша».

Датские противокорабельные ракетные комплексы наземного базирования оснащены ракетой Harpoon Block 1С, которая имеет максимальную дальность поражения 140 км. Дания располагает четырьмя четырёхконтейнерными пусковыми установками. С 2003 года данное вооружение находилось на хранении. Однако здесь может быть и военная хитрость: поставят датские ПУ, которые оснастят более современными версиями американских ракет Harpoon с дальностью полёта до 300 км.

Если продолжить про противокорабельные ракетные комплексы наземного базирования, то идёт активное обсуждение передачи Украине норвежских ракет Naval Strike Missile (NSM) с дальностью стрельбы до 250 км. Такая дальность уже представляет серьёзную опасность для кораблей Черноморского флота РФ.

Pibwl Naval Strike Missile (NSM)

Ллойду Остину в ходе брифинга был задан вопрос и о возможности поставки на Украину реактивных систем залпового огня HIMARS или MLRS производства США. Однако глава Пентагона ушёл от ответа: «Что касается HIMARS, я не хочу забегать вперед в том, где мы находимся в процессе удовлетворения потребностей [Украины] в ресурсах… Я не хочу обсуждать конкретные системы на этом форуме».

Следует заметить, что РСЗО M270 MLRS (облегчённый колёсный вариант — M142 HIMARS) в зависимости от модификации ракет калибра 227 мм может поражать цели на расстоянии 32–70 км, а с ракетой повышенной дальности GMLRS-ER (2022 года) — 150 км. Данные РСЗО могут также использовать тактическую баллистическую ракету ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

Вероятность поставки Украине РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS очень высока. На днях украинские СМИ со ссылкой на руководство Пентагона сообщили, что данные системы будут переданы ВСУ уже в июле 2022 года.

Defense. gov HIMARS

А теперь, как говорится, вишенка на торте. 25 мая 2022 года в интернете появилась информация о доставке на территорию Украины первых разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper («Жнец») производства американской компании General Atomic Aeronautical Systems Inc.

Именно MQ-9 Reaper использовался американцами для ликвидации 3 января 2020 года генерала Касема Сулеймани, командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс».

Ключевая характеристика данного БПЛА — это боевой радиус действия в 1900 км. В качестве вооружения используются ракеты AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность», управляемые бомбы с лазерным наведением GBU-12 Paveway II и управляемые бомбы с GPS-наведением GBU-38 JDAM.

С таким боевым радиусом действия MQ-9 Reaper потенциально способен наносить удары в глубине территории Российской Федерации. Чем киевский режим, без сомнения, и воспользуется.

Lt. Col. Leslie Pratt MQ-9 Reaper во время боевого вылета

Безусловно, поставка Западом перечисленных выше средств дальнего огневого поражения приведёт к резкой эскалации вооружённого конфликта на Украине. В то же время наличие в украинской армии подобного оружия делает совершенно логичным расширение зоны российской специальной военной операции на всю территорию Украины.

Это необходимо, чтобы исключить оставление под контролем нацистского режима Зеленского даже малого по площади участка украинской земли, ибо с него будут постоянно наносится удары по России и по освобождённой от фашизма части Украины.

Кроме того, история с передачей Украине средств дальнего огневого поражения западного производства ещё раз подтверждает обоснованность превентивного характера СВО. Очевидно, что Украина со временем получила бы подобное оружие, только в гораздо больших объёмах, и подготовилась бы получше. А сейчас мы ведём боевые действия на её территории, украинские войска отступают, а зона российского контроля постепенно увеличивается.