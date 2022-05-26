Израильские власти отклонили запрос Соединенных Штатов Америки о поставке киевскому режиму противотанковых ракет из Германии, выпущенных по лицензиям и технологиям Израиля. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Речь о ракетах Spike, которые производятся на израильском предприятии в ФРГ. Как отметили журналисты, власти Израиля боятся, что, в случае использования оружия израильского производства против российских вооруженных сил, РФ в ответ может нанести «ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии».

Читайте также: Израиль отверг запрос о поставке из Германии противотанковых ракет Украине

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что правильно, что власти Израиля боятся последствий. Иные считают, что Израиль не хочет передавать Киеву оружие, чтоб оно не оказалось у защитников Донбасса или армии России, или же, чтоб оно не было продано или разгромлено ВС РФ. Другие также предположили, что Израиль понимает, что Киев не сможет заплатить за данное вооружение. Были и те, кто не верит израильским политикам и считает, что втихаря Киеву вполне могут поставить указанное вооружение.

«Ну и молодец! Если не дожмут американцы поганые!» — написала Любовь.

«Народ Израиля помнит всё, но политиканы продались американцам», — добавил один из комментирующих.

«Боятся!.. Правильно, бойтесь», — пишет Елена 141/3.

«Как бы в Палестине не появилось что-нибудь интересное!» — с сарказмом отреагировал Евгений Б.

Russavia Выпущенная ракета Spike

«Есть страны, которые откровенно против России. Есть страны, которые за Россию. Есть нейтральные! А есть Израиль, который пытается и оружие сбагрить, и наемников своих отправить против России! И в тоже время боится получить в Сирии! Всё это называется политикой!..» — добавил Евгений Б.

«Вот так-то! Всем им надо показывать кулак, чтоб поняли, что можно делать, а что — нельзя», — отреагировала Татьяна М.

«Не верю этим умным (хитрым)! Официально объявили, а втихаря сделают свое грязное дело…» — прокомментировала новость Роза.

«Израиль смекнул, что победа будет за Россией», — отметил один из участников обсуждения.

«Старшее поколение Израиля хорошо знает, что такое украинцы», — комментирует Vladimir T.

«Неужели начали что-то понимать?» — недоумевает Елена.

«То, что нацистов поддержать — это нормально, а вот что Россия затронет интересы в Сирии, это они опасаются!» — подчеркнул Krib.

«Сказать, что запретили, — это одно. А под шумок поставлять на Украину свое оружие втихаря — это другое…» — также выразил недоверие израильской стороне Vladimir.

«Потому, что продать — не купят, а в долг дать — скоро отдавать некому будет», — выразила свое мнение Yulian.

«Израиль не хочет, чтобы они были в Л/ДНР. Смысл украинцам что-то давать, у них либо отнимут, либо они сломают сами, либо русские разбомбят ракетами?» — недоумевает Alexey.

«Хитрые евреи всё взвесили… С кем правильно дружить теперь надо…» — не без сарказма добавила Елена М.

«Скорее всего, боятся репутационного урона, как с «Байрактарами», — предположил Евгений.

«Не о российских солдатах они беспокоятся, а об оружии, которое может нечаянно оказаться у Сирии и Ирана…» — подытожил Дедушка Егор.