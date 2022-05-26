МИД РФ сообщил, что Москва отклонила как безосновательный и нелепый «протест Японии» по поводу рутинного совместного с КНР пролета российских самолетов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

На сей раз японскому правительству не понравилось то, что военные самолеты России и Китая совершили совместный пролет над Японским и Восточно-Китайским морями, в связи с чем Япония подняла истребители и направила обеим странам протесты по дипломатическим каналам.

«Что касается вышеупомянутого так называемого протеста, то он был отклонен нашими дипломатами как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию. При этом в отношении абсурдной увязки этого демарша со специальной военной операцией на Украине заявили Токио встречный решительный протест», — говорится в заявлении МИД РФ.

При этом, имея все основания, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова определила нынешнюю политику Токио в отношении нашей страны как «враждебную». Москва внимательно следит за враждебной активностью нынешнего правительства Японии. Было заявлено, что РФ оставляет за собой право в ответ принимать меры по укреплению обороноспособности России. Напомним, что, выслуживаясь перед поставившим целью «разрушить экономику России» сюзереном Японии — США и мстя российскому руководству за отказ обсуждать незаконные притязания на суверенные территории РФ, японское правительство не только лишило нашу страну режима благоприятствования в торговле, запретило экспортировать в Россию практически всю номенклатуру ранее закупавшихся в Японии товаров, но и беспрецедентно записало всех российских высших руководителей с их родственниками в абсурдные «санкционные списки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Более того, как показал недавний визит в Японию президента США Джозефа Байдена, два этих союзных государства спешно сколачивают направленный на конфронтацию с Москвой и Пекином блок, нечто подобное «азиатскому НАТО», участили провокационные совместные военные маневры у берегов доктринально объявленных военными противниками России и Китая.

МИД РФ предупреждает Токио о законном праве нашей страны давать ответ на уже не скрываемые враждебные планы и акции японского правительства.

М. Захарова указала, что Япония в русле курса администрации премьер-министра страны Фумио Кисиды на ускоренное наращивание военно-политического сотрудничества с США и внерегиональными «чужаками» из НАТО проводит вблизи российских границ беспрецедентные по масштабу совместные военные учения, открыто декларируя их направленность против мнимой «российской угрозы».

«Японское руководство прямо заявляет о желании подключиться к англосаксонскому военно-технологическому блоку AUKUS, изучает перспективы размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории своей страны и идет на другие провокационные действия, представляющие серьезный вызов и потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации на Дальнем Востоке. Параллельно в японском политистеблишменте, видимо подзабывшем о трагедии Хиросимы и Нагасаки, разворачивается дискуссия о целесообразности участия Токио в совместных с Вашингтоном ядерных миссиях, — добавила дипломат. — Со своей стороны неоднократно предупреждали, что внимательно следим за такой, по сути, враждебной активностью нынешнего правительства Японии и оставляем за собой право в ответ принимать соответствующие меры в целях укрепления обороноспособности нашей страны».

Дарья Драй ИА REGNUM Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

Японское правительство должно осознать, что стратегическое партнерство России и Китая охватывает и направленное на обеспечение надежной безопасности военное сотрудничество двух стран, которое не обратить вспять несуразными «протестами» из Токио. Как отметила М. Захарова, сотрудничество между Вооруженными силами РФ и Народно-освободительной армией Китая (НОАК) является важной составной частью российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Регулярные совместные патрулирования силами дальней авиации Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил НОАК свидетельствуют о высоком уровне доверия и взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Они проводятся в строгом соответствии с нормами международного права и полностью отвечают задачам укрепления мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом».

Воинствующий русофобский и антикитайский курс нынешнего кабинета Кисиды всерьез беспокоит японцев. Они не желают участия своей страны в замышляемых авантюрах Вашингтона как в Европе, где масштабными поставками тяжелого вооружения киевскому режиму сознательно продлеваются боевые действия на Украине, так и в Азии, где науськиванием тайваньских властей к объявлению «независимости» американцы ведут дело к «войне в Тайваньском проливе». Протестующие против участившихся рецидивов вновь превращения Японии в «великую военную державу» жители этой страны предупреждают, что Япония играет с огнем, «разбрасывая горящие угли по ветру». Огнем, который может охватить и испепелить саму Японию. И, видимо, Мария Захарова не случайно от имени МИД РФ сочла уместным напомнить японскому правительству и всему политическому классу Страны восходящего солнца о трагедии Хиросимы и Нагасаки.