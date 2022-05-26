В среду, 25 мая, госслужащая Сью Грей опубликовала свой полный отчет о вечеринках на Даунинг-стрит. Сразу после этого в парламенте прошло заседание, где премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отвечал на вопросы членов парламента. После заседания в Вестминстере на Даунинг-стрит состоялась пресс-конференция, на которой премьер ответил на вопросы журналистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Журналист BBC Крис Мейсон спросил у премьер-министра: «Наш зритель сегодня, слушая все это, сомневается в вашем характере, в вашем суждении, в вашей честности и вашем желании сказать правду, не приукрашивая, прямо. Скажите, убедите нашего зрителя в том, что вы не поддадитесь искушению и не будете лгать, чтобы выбраться из этой трудной ситуации».

«Смотрите, я попытался объяснить так четко, как я только мог, что случилось, почему я сказал то, что я сказал в Палате общин, объяснил то мероприятие, на котором я нарушил, я попытался объяснить мероприятия в кабинете министров… я попытался объяснить контекст и то, почему я присутствовал на других мероприятиях… я повторю то, что я ранее сказал Палате общин, я верил в то, что это были рабочие мероприятия и они были частью моей работы. Это мнение подтверждается тем, что я за эти мероприятия не был оштрафован», — ответил Борис Джонсон.

Пользователи отметили, что статистический центр YouGov провел опрос о том, считают ли британцы Бориса Джонсона лжецом, большинство опрошенных считает, но есть и те, кто продолжает ему верить по непонятным причинам.

«Три четверти (74 процента) населения, в том числе половина консервативных избирателей, думает, что Борис Джонсон осознанно лгал о скандале по поводу вечеринок, согласно опросу YouGov. Только 13 процентов проголосовавших все еще верят, что он этого не делал», — написал @AdamBienkov.

Chatham House Борис Джонсон

«Мне хотелось бы встретиться с этими 13 процентами. У меня есть пара чемоданов с порошковой водой, которую я хотел бы им продать. Очень действенная штука, практически незаметная человеческому глазу, нужно просто добавить воды», — ответил @broom_wagon.

В комментариях надеялись, что новых еще более абсурдных оправданий Джонсон уже не придумает, но он справился и сказал, что считал эти мероприятия частью своей работы, хотя его работа была не допустить их проведение.

«Все подобные собрания были запрещены в то время, ни у кого не было обязанности их посещать. Вообще, он должен был распускать все мероприятия, о которых ему становилось известно, немедленно. Это оправдание просто неправдоподобно», — считает @Ramblingproses.

Некоторые пользователи рассказали, что в честь их увольнения во время пандемии никто вечеринки не устраивал, хотя они тоже «очень долго служили на благо страны».

«Премьер-министр Джонсон защищает переполненные алкоголем прощальные вечеринки на Даунинг-стрит и свою «лидерскую обязанность» по их посещению. Это новая линия — новый нонсенс. Я покинул BBC во время локдауна, после 25 лет работы. У нас и вопроса о проведении прощальной вечеринки не стояло. Мы все знали, что это будет против правил», — рассказал @afneil.

Ряд комментаторов написали, что они в ярости от того, что Джонсон устраивал вечеринки и прощался с кем хотел, пока все остальные британцы сидели дома и не могли элементарно увидеться со своими родными.

«Использование этого как «часть моей работы» приводит меня в бешенство. Тысячи людей не могли попрощаться со своими детьми, со своими родителями, со своими братьями и сестрами из-за правил. Не разрешено было обнять их на смертном одре. Но, как лидер, он считает, что это было нормально пойти и выпить на прощание?» — спросила @LeaJeffery2.

«Он считает, что было оправданно «прощаться с коллегами» с празднованиями и алкоголем, когда люди не могли держать руку умирающего супруга в больнице или даже посетить похороны члена семьи», — добавил @trymybest18.

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Среди пользователей есть те, кто считает, что Джонсон лжет самому себе, поэтому его оправдания не заслуживают доверия народа. Может быть изначально он и приходил в офис на работу, но заканчивалось все вечеринками в прямом смысле этого слова.

«По инструкции мы должны были оставаться дома до тех пор, пока поход на работу не станет критически необходим. Безусловно, для сотрудников Даунинг-стрит это было необходимо, но только до тех пор, пока они выполняли ту необходимую работу, которая точно не включает в себя прощальные вечеринки», — написал @possetrobbo5.

«Шесть из них были прощальными вечеринками, которые по определению являются вечеринками. Также была вечеринка ABBA, вечеринка по случаю его дня рождения, две рождественские вечеринки, где в описании его трудовых обязанностей написано, что вечеринки являются частью его работы?» — спросил @jimmy_tarry.

«Даже рабочие мероприятия были запрещены, если только они не были точно необходимы. Всем ясно, что напиваться до рвоты не походит под это описание», — согласился @BLayerofficial.