Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России и поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать данный вопрос. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой обработать указанный вопрос», — сообшается на сайте офиса Зеленского.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Танкам визы не нужны», — отреагировал Igor B.

«Скоро самим украинцам нужно будет визы оформлять для въезда на Украину. Поляки не пустят просто так», — иронизирует ZOV.

«Кому сейчас нужна виза?.. Или из танка её показывать?» — недоумевает Bet.

«Визовый режим куда?» — задался вопросом АА.

«Это что получается, они хотят так наступление остановить, типа пусть военные РФ сначала визу откроют, а потом заходят в города? (шутка)», — добавил Тимофей.

«Это он про армию или про мирных? Эти 26 тыс., которые подписали петицию, в здравом уме?» — задалась вопросом Наталия С.

«Они думают, что Шойгу с визой через границу пройдёт?» — шутит Надежда Ч.

«Без визы спокойно можно ездить на танке», — смеется Your friend Kostya.

«Штурмовой авиации где можно визы получить?» — с сарказмом поинтересовалась Елена Л.

«Интересный контраст с упрощением получения гражданства РФ для жителей Украины», — отметил Chi Und.

«Ну всё, ребята, расходитесь, без визы нельзя», — шутит Тоня М.

«Армия и без этого зайдет, не спросит, а кому еще больше туда нужно?» — задался вопросом Вася П.

«Почему-то это вызвало у меня просто дикий смех! Ну всё, проблема «оккупантов» решена, теперь таможенники будут их разворачивать на границе словами: «У нас усилен режим контроля за въездом граждан РФ. Без визы вы не можете въехать на территорию Украины!» И, конечно же, российские войска будут просто вынуждены вернуться на территорию России, потому что визы им никто не даст!..» — иронизирует Ольга.

«Какие визы? В стране спецоперация идёт, кто туда поедет? А те, кто едут, так на танке виза не нужна», — отреагировал Russ.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

«С юго-восточного направления там сейчас ВС РФ ввели безвиз», — добавил с сарказмом Alexey C.

«Да уж. После 24 февраля с «режимом контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины» возникли большие проблемы…» — иронизирует Сергей Т.

«Только с границами пока нет определенности», — добавила Ирина К.

«Скоро Украины не будет, а он про визы!» — пишет Ольга.

«Зеленский все-таки профи, даже в такой ситуации успевает пошутить», — отреагировал Kirill T.

«А у кого там родные, пожилые родители, дети, как к ним поехать теперь? Не подскажете?» — задалась вопросом Светлана.

«Вы прямо сейчас туда собрались? Подождите, потом другая власть будет и законы другие!» — ответила Светлане Ольга.

«Ну да, в Херсонской уже безвиз, частично — в Запорожской», — ответила Ольге Лёля.

«Так если в России введут ответный визовый режим для граждан Украины, которых там три миллиона?» — поинтересовалась Svetlana K.

«А визы кто россиянам будет выдать, малахольные? Все посольства и консульства на замке…» — отреагировала Лариса Н.

«Мерзкое желание напакостить. У нас тут у каждого второго родня на Украине», — подчеркнула milomilolika.

«Визы получать у Шойгу», — смеется Арина.

«У киевского правительства в головах цирк. Визовый центр в окопах будет выдавать визы?» — недоумевает Gise.

«ДНР и ЛНР — это отдельные государства, они выдали визы русской армии, так что не волнуйтесь, все с визами…» — с сарказмом подытожил Z. Z.