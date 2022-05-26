После публикации полного отчета Сью Грей по результатам расследования нарушений коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит в парламенте прошло заседание, на котором депутаты задали вопросы премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Открывая заседание, премьер-министр в очередной раз извинился перед парламентом и британцами за нарушение правил.

«Я благодарен Сью Грей за ее отчет, и я хотел бы поблагодарить ее за ту работу, которую она проделала. Я также хотел бы поблагодарить столичную полицию за то, что они завершили свое расследование. И я хотел бы начать сегодня с повторения своего извинения перед этой палатой и перед всей страной… и помимо всего прочего, я хочу сказать, что я беру на себя всю ответственность за все, что произошло при мне. Отчет Сью Грей сосредоточил внимание на том, что политическое лидерство на Даунинг-стрит должно взять полную ответственность, и я, конечно, так и делаю», — сказал Джонсон.

Он также попытался «поставить в контекст» и впервые полностью объяснить все произошедшее.

Многие пользователи считают, что если Борис Джонсон действительно решил взять на себя всю ответственность, то он должен незамедлительно подать в отставку.

«Определенно, взять на себя всю ответственность — значит сделать правильную вещь и уйти со своего поста!» — написал @stuart_phippin.

«Так он уходит в отставку?» — спросил @CharliePontoon.

Ряд комментаторов отметили, что они не понимают, какие будут дальнейшие действия правительства, потому что пока кажется, что они в очередной раз навешали лапши на уши, сказав, что им очень жаль.

«Что Борис Джонсон собирается делать по этому поводу? Даунинг-стрит замечательно говорит о том, что они берут на себя ответственность, но каковы их дальнейшие шаги? Возможно, они спрячутся…» — предположил @28Zizou.

«И все еще никаких действий не предпринято, только пустые, ничего не значащие и неискренние слова. Политическая система мертва. Каждый член парламента несет ответственность за то, что они разрешают продолжение этого поведения», — написал @timofengland.

Dianna Bonner Борис Джонсон

Часть пользователей уверена, что Джонсон забудет о своей ответственности и обязательно найдет какого-нибудь козла отпущения, на которого можно будет повесить все возможные нарушения.

«Ответственность, которую он при первой же удобной возможности «делегирует» ровно так же, как он делегирует ответственность за все остальное. Единственное, чего он будет придерживаться, это его гордость выпуском вакцины от ковида, который стал возможным благодаря Национальной службе здравоохранения и волонтерам», — отметил @PhilipSpike.

«Леди и джентльмены, представляю вам последнего шарлатана», — написала @Pearljammer961.

Несмотря на то, что большинство пользователей призывают премьера к отставке, среди них есть те, кто нашел для Джонсона оправдание — он лучший из худших.

«Несомненно. Борис должен уйти в отставку. Он не уходит только потому, что нет другого консерватора, способного управлять партией, и тем более управлять страной», — считает @grumpzie.

Многие пользователи ожидают очередную «дохлую кошку». Deadcatting (дословно «политика дохлой кошки» — прим. Д. С.) — политика по отвлечению внимания от проблем в определенной области путем опубликования шокирующей или важной истории.

«Мне плевать, я так устал от этого лицемерного парня, который никогда не нарушал никакие правила. И вся эта политика «дохлой кошки» будет опубликована в течение нескольких дней, поэтому он доковыляет до следующих всеобщих выборов», — отметил @cletushendrix8.

«Кто-то хочет угадать, какую культурную войну или дохлую кошку для нас готовят, чтобы отвлечь от дурацких фотографий с вечеринок на Даунинг-стрит?» — спросил @brianmoore666.

«Кто-то хочет дохлую кошку на завтрак?» — спросил @brian_t9.