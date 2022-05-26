В соцсетях 26 мая активно обсуждают информацию о том, что странами Европейского союза (ЕС) были заморожены активы Банка России на общую сумму порядка €23 млрд (примерно $24,6 млрд).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, активы были заморожены в ЕС с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.

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«Замерзание ЕС началось с замораживания российских активов», — иронизирует Слава К., подписчик новостного телеграм-канала.

«Дайте им таблеток от жадности, да побольше, побольше», — предлагает Z Z.

«Пусть что-нибудь себе заморозят», — возмущён L. M.

Антон назвал такие действия воровством.

«У Европы мания: что-нибудь у кого-нибудь отжать! Так и живут», — комментирует пользователь с ником Ммммм.

Джон Эверетт Милле. «Писарро берёт в плен правителя перуанских инков». 1845 г.

«В ответ мы заморозили ЕС!» — оставил саркастический комментарий Евгений С.

«Замораживалки скоро сломаются у Европы. Зима не за горами, будут скулить», — убеждён Роман.

«А что, всё демократичненько, западные ценности. Грабит Европа, как в старые времена, ничего не изменилось», — отметил ТТ.

«Со временем отдадут с большим процентом», — уверен Z Александр V.

«Не заморозили, а ограбили, отжали чужое, не свое. Это и есть суть глобализации. Вот это истинное лицо ЕС», — рассуждает пользователь с ником Викторович.

«Воруют и не стесняются», — комментирует Елена.

«А всё прикидывались джентльменами, жулики и бандиты с большой дороги», — возмущён ещё один подписчик.

«ЕС интересуют только ресурсы Украины, в том числе — зерно, как закончатся ресурсы, интерес к Украине пропадёт!» — подчеркнул Ммммм.

«Международное воровство!» — подытожила обсуждение Nata S.