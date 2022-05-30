В Оренбурге ночью 25 мая снесли старинный особняк. Он не являлся объектом культурного наследия, но являлся историческим зданием, и общественники неоднократно пытались добиться его включения в категорию охраняемых государством.

Снос

Фотографии разрушенного дома стали публиковать в соцсетях. Разразился скандал. От здания осталась только фасадная часть. Собственником дома является предприниматель.

Представитель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры назвала снос исторических зданий откровенным беспределом, отметив, что за ночь бульдозером снесли три старинных дома. Назревает международный скандал. В доме «шести ангелов» жил выдающийся дипломат, первый посол России в арабских странах Карим Хакимов.

«Необходимо срочно прекратить самодеятельный разбор домов на ул. Горького без контроля со стороны реставраторов! Надеемся, Госорган по охране объектов истории и культуры нас поддержит. Ведь эти дома — настоящее достояние города. Да что там, страны! ВООПИК уже обращался в МИД РФ, и нам обещали помощь в оформлении музея Карима Хакимова (кстати, люди, купившие дом и вокруг него, обещали сделать там татарский культурный центр с музеем Карима Хакимова — и вот с чего начали?!) Усыпили нашу бдительность», — отметила в соцсети руководитель Оренбургского областного отделения ВООПИК Вера Арнгольд.

Карим Хакимов сопровождает будущего короля Аравии Фейсала ибн Абдель Азиза ас-Сауда. Москва, 1932

В мэрии отреагировали на критику и возмущения, распространив сообщение о том, что единственный способ сохранить историческое здание XIX века — разобрать и заново построить. У старинного особняка и еще двух соседних зданий есть собственник. Все дома признаны аварийными и расселены. В договорах купли-продажи, заключенных с будущим собственником объектов, были прописаны особые условия по проведению работ по ликвидации аварийности зданий, при этом чиновники избегают такой характеристики, как снос.

«Дворовая часть дома уже обрушилась самостоятельно. Мы убрали крышу и начали разбирать завалы. Фасадная часть пока стоит. Главная проблема — это аварийное состояние фундамента, оставлять здание в таком виде просто опасно», — отметил собственник.

В настоящее время разрабатывается архитектурное решение зданий с целью дальнейшего согласования с инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. В мэрии подчеркнули, что сохранение внешнего облика с лепниной в виде фигурок ангелов и мозаикой поставлено на особый контроль собственника, это условие им будет учтено при разработке архитектурного решения восстановления объекта. Здание будет воссоздано заново. Таким образом, имея полное внешнее сходство с постройкой XIX века, объект будет являться образцом архитектуры того времени и быть функциональным, соответствуя всем нормам безопасности.

Между тем оренбуржцы сомневаются в качественном восстановлении дома. «Строить так, как это делали в XIX–XX веках, в Оренбурге разучились. Перед глазами оренбуржцев — пример трехсерийной реконструкции спуска к Уралу, простоявшего до нее более полувека, но не выдержавшего и месяца после «современных» технологий и материалов. Главное, чтобы после восстановления ангелы не оказались нечистой силой, с лицами бессовестных чинуш и бездушных застройщиков», — написала на своей странице в соцсети Вера Арнгольд.

На ситуацию отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он заявил, что обратился в Генпрокуратуру и Минкультуры РФ. В своем телеграм-канале он отметил, что в центре Оренбурга снесён уникальный дом «Пяти ангелов» XIX века постройки, где жил выдающийся дипломат Карим Хакимов — первый посол России в арабских странах, «подруживший» Россию с Саудовской Аравией. Дом представлял не только огромный исторический, но и архитектурный интерес: фасад был украшен лепниной с ангелами и мозаикой из восточной битой посуды.

«Вандализм и историческое беспамятство — по-другому не назовёшь! Направляю запросы в Генпрокуратуру и Минкультуры России о привлечении виновных к ответственности», — сказал политик.

Представитель оренбургского отделения ВООПИК считает, что причиной сноса исторических зданий в центре города является жажда наживы. Она ослепляет и бизнесменов, и чиновников.

«Что им — неразумным не страшен даже международный скандал. За свой кошель они готовы в очередной раз подвести целую Россию под монастырь. Напомню: в 1938 году в СССР расстреляли по наговору Карима Хакимова. Лучшего друга правящей и доныне королевской династии. Саудовская Аравия настолько возмутилась этим, что не хотела иметь с нами дел до 1991 года. Вот так. Ныне происходит будто второй расстрел великого полномочного посла. Из-за беспамятства и жадности… Ангелы плачут», — сделала вывод общественница.

пресс-служба администарции Оренбурга Дом с ангелами

Вера Арнгольд в соцсети обратилась с просьбой к вице-губернатору Татьяне Савиновой с просьбой вмешаться в ситуацию. Активистка подчеркнула, что ВООПИК сделает все возможное, чтобы сохранить старинный дом.

«Оставляем за собой возможность обращения (а у нас есть возможность) лично к главе Республики Чечня Кадырову Р. А. о судьбе дома Карима Хакимова в Оренбурге. У Рамзана Ахматовича — большого патриота истории и России — наследный принц Арабских Эмиратов —лучший друг. А Арабские Эмираты очень трепетно до сих пор чтут память Карима Хакимова», — сказала она.

Оренбуржцы бурно обсуждают снос дома. Юристы советуют подать иск в суд и потребовать приостановления работ по ликвидации здания.

«Ужас какой! Да как же можно такую красоту рушить? Есть вообще хозяин в городе?! Да к этим пяти ангелам и прикасаться-то можно только с благоговением и помолившись… Не к добру это, не к добру…» — комментируют в соцсети горожане.

Общественники считают, что неравнодушные к городу оренбуржцы могли бы спасти здание. Для этого надо было встать с диванов, выйти на улицу и оцепить ценный дом.