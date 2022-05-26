Заявление мэра Мариуполя (Донецкая Народная Республика) Константина Иващенко о том, что в черте города было обнаружено массовое захоронение людей, к которому приложили руку боевики из неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 26 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Архип Куинджи. Море. Серый день. Мариуполь. 1870-е

«Это результат, устроенный киевским режимом, который послал своих нацистов в Мариуполь, чтобы там эти подонки прикрывались мирным населением как живым щитом», — указывает Валентин С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Многие пользователи были шокированы тем, что нацисты сбрасывали в одну траншею сотни тел и, как ни в чём не бывало, продолжали издеваться над жителями города.

«Судя по фото, там захоронены сотни тел. Какой ужас! Слов нет, чтобы описать эмоции. Нацисты — нелюди», — пишет Татьяна Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что захоронения были обнаружены уже практически по всей территории Мариуполя.

«А я помню первые кадры, когда наши войска зашли в жилую застройку Мариуполя. Там уже были стихийные кладбища во дворах пятиэтажек. Ужас в том, что ещё недавно на этих детских площадках играли дети, а теперь рядом с песочницей захоронен человек. Причём мирный! Что там нацисты делали? Даже представить страшно!» — пишет Алексей П.

Часть людей пишет, что жителей Донбасса, которые годами терпели зверства неонацистов, массовыми захоронениями уже не впечатлить.

«Массовые захоронения гражданского населения на месте, где раньше стояли полки неонацистов, — это дело уже привычное. Можете у жителей Донбасса спросить, сколько людей и в каких посёлках были изнасилованы, замучены и убиты. Если не верите людям, то можете поизучать отчёты ОБСЕ, где не раз фиксировались горы трупов на бывших позициях ВСУ. Ничего нового. Нацисты — есть нацисты», — написал Марк С.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные «находки» в очередной раз доказывают, что нацизм — человеконенавистническая идеология, а значит, киевский режим настроен погубить как можно больше людей.

«А чего вы, собственно, ждали от нацистов? Что они своих граждан жалеть будут? Не тут-то было. Мне искренне жаль тех украинских граждан, которые свято верили, что вооружённые люди со свастикой на груди пришли их защищать», — написал Юрий В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Ну вот и раскрываются грязные дела нацистов. Сначала они прячут от людей правду, а потом всё на Россию пытаются сбрасывать. Не получится уже», — уверена Юлия П.

Нашлись и те, кто выразили надежду, что власти Мариуполя при поддержке России в ускоренном темпе расчистят город, приведут его в порядок и местные жители забудут весь этот кошмар.

«Я даже представить не могу, каково это мариупольцам возвращаться в свои дома, во дворах которых были или ещё остаются захороненные трупы людей. Это просто ад какой-то. Я надеюсь, что российские специалисты быстро со всем этим разберутся, оформят, как полагается, и перезахоронят бедных людей на кладбище. Город надо привести в здоровое состояние», — поделилась своим мнением Кира Н.

Напомним, 25 мая мэр Мариуполя Константин Иващенко написал в своём Telegram-канале о том, что в черте города было обнаружено массовое захоронение людей, к которому приложили руку боевики из неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Глава города пообещал, что установлением причины, по которой погибли все эти люди, займутся эксперты.