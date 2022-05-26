Решение украинского президента Владимира Зеленского поддержать петицию о введении визового режима для граждан Российской Федерации вызвало негодование со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Чейз. Шут

«Интересно, для российских танкистов тоже виза будет нужна, или достаточно будет разрешение на таможне получить?» — издевается Дмитрий А.

Многие пользователи не смогли удержаться от смеха, ведь визовый режим для российских граждан Зеленский решил ввести тогда, когда эти самые российские граждане в военной форме без согласия Киева на украинской территории уничтожают неонацистов.

«А военным, которые по Украине сейчас колесят, тоже визы нужно будет оформлять?!» — интересуется Михаил Ф,

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные решения прямо-таки говорят о крайне нездоровом психологическом состоянии украинского президента, отдающего самые нелепые указания.

«Это уже какой-то звиздец, товарищи! Визовый режим Зеленский решил ввести… с Россией… с которой он, ёкарный бабай, воюет! Как это понимать вообще? Нашим военным что, придётся вернуться на свою границу, а потом зайти обратно с оформленными визами? Украинцы, вы какого дебила себе в президенты выбрали?!» — пребывает в шоке Андрей Л.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

Часть людей полагает, что проблема Зеленского снова может крыться в наркотиках, в количестве потребления которых, судя по всему, он себя не ограничивает.

«Зеленский опять обнюхался? Какая, к чёрту, виза? Мы и так свободно заезжаем на Украину. Это что за приход такой у наркомана, что ему в голову столь безумные идеи лезут?» — задаётся вопросом Василий Л.

В таком неадекватном состоянии Зеленский может даже подписать и безоговорочную капитуляцию, невнимательно прочитав текст петиции.

«Надо бы создать петицию о капитуляции Украины, чтобы и её тоже Зеленский поддержал», — предлагает Константин К.

Ряд пользователей указывает на то, что киевский режим бьётся в истерике, на что указывают решения президента Украины, а происходит это потому, что российская армия забирает у него территорию за территорией.

«У клоуна скоро даже Львова не будет, а он всё указы подписывает!» — удивляется Сергей А.

«А это удобно — принимаешь самые безумные законы, которые предлагают разного рода фрики, а пока люди оболванены, крадёшь из казны последние деньги и линяешь на Запад, будучи героем-защитником. Украины только уже не будет, но пиар ведь уже сделал своё дело!» — отметил Николай П.

Нашлись и те, кто уверены, что после полной смены руководства Украины подобные идиотские законы, введённые Зеленским, будут отменены.

«Все эти бредовые законы от президента-наркомана можно пропускать мимо ушей. Его режиму недолго осталось», — указывает Тимофей Н.

«А тем временем донбасская группировка ВСУ всё мельчает и мельчает. Скоро у Зели вообще армии не останется. Придут русские — все его законы поотменяют. Что вот он будет делать тогда? Топнет ножкой и запищит?» — задаётся вопросом Ольга С.

Напомним, 25 мая на официальном сайте офиса президента Украины была опубликована информация, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан Российской Федерации и поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «обработать указанный вопрос».