Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что он собирается баллотироваться на второй срок, однако на фоне многочисленных ляпов во время публичных выступлений и падающих рейтингов президента его собственная партия начала задумываться, нужен ли им такой кандидат в 2024 году.

Уильям Хогарт. Выборы

Издание New York Magazine со ссылкой на высказывания анонимных источников из Демократической партии сообщило, что часть партии скептически относится к шансам Байдена победить на выборах 2024 года за несколько недель до того, как ему исполнится 82 года. Некоторые также предполагают, что у других демократов есть больше шансов победить экс-президента Дональда Трампа, если он снова будет баллотироваться.

«Я даже не могу представить, как я буду жить, когда мне исполниться78,79,80, 81, 82 года. Просто просыпаться в этом возрасте — это уже труд», — заявил изданию 66-летний соратник Байдена.

Напомним, что недавно некоторые представители Демократической партии начали делать публичные заявления о том, что они потенциально готовы баллотироваться в президенты. Например, об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Я знаю, что это идет рука об руку, но зачем акцентировать внимание на возрасте, если определяющим фактором явно являются результаты его политики?» — задает риторический вопрос ContractTraveler.

«Надеюсь, Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Мы навсегда благодарны президенту Дональду Трампу за то, что Хиллари Клинтон никогда не стала президентом. Благослови Господь Дональда Трампа и благослови Господь Америку», — пишет chrisrobin601.

«Почему они беспокоятся? Все знают, что он сейчас не главный», — указывает ajurso2.

«Большинство демократов, которых я знаю, не могут дождаться возвращения Трампа на пост президента, после угрызений совести из-за того, что они проголосовали за Джо Байдена… Они начали понимать, насколько лучше им было с президентом Трампом на посту…» — рассказывает CG28.

«Мне плевать на его возраст. Если бы Десантису было 85, я бы проголосовал за него», — говорит geraldo44 о губернаторе Флориды.

«Подавляющее большинство не хочет, чтобы Байден был президентом», — отмечает gregor7.

«Я даже не могу думать о том, чтобы Байден снова баллотировался, потому что я слишком беспокоюсь о времени, которое ему еще осталось отработать на посту. Я не уверен, что наша страна сможет его пережить», — предупреждает Wingo930.

«Он нанес достаточно вреда менее чем за два года. Если он получит еще один срок, Америка прекратит свое существование», — беспокоится had_enough125.

«Инфляция в 8,6%… у него нет шансов снова быть выдвинутым в президенты!» — восклицает lindaintx.

«Его возраст — это то, что на самом деле волнует людей? Как насчет его работы в качестве лидера этой страны? Или то, как упала наша экономика? И насколько расколота наша страна???? Насколько выросла преступность?» — перечисляет BlueIris22.

«Он не будет баллотироваться в 2024 году!!! Они должны беспокоиться о том, как он закончит этот срок! Джо, кажется, опускается на ступеньку ниже каждый раз, когда появляется на публике! Тот факт, что он не провел ни одной пресс-конференции за 100 дней, говорит вам всё, что нужно знать об этом человеке!» — восклицает dovelove1.

Напомним, что согласно представленным данным, деятельность Байдена на сегодняшний день поддерживают 39% американцев, тогда как 55% граждан недовольны президентом.

При этом 18% респондентов считают, что Байден смог помочь экономике страны укрепиться, а 51% из них уверены, что он скорее навредил экономике, чем восстановил ее. Еще 30% заявили, что глава Белого дома никак не повлиял на состояние экономики.

Отметим, что работу Байдена по урегулированию украинского кризиса поддержали только 45% респондентов.

Уточняется, что опрос Associated Press проводился среди 1172 взрослых респондентов в период с 12 по 16 мая.