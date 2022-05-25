Внесённый в Госдуму законопроект о приравнивании перехода на сторону противника в вооружённом конфликте к государственной измене вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 25 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Годфрид Схалкен. Предательство Иуды (фрагмент)

«А разве раньше было не так? Странно, что до этого момента никто не озаботился разработкой такого закона в России», — удивляется Олег Ч.

Многие пользователи были неприятно удивлены, что наше государство всё это время не находило для себя странным, что перешедший на сторону противника гражданин не значился изменником.

«Логично, что если кто-то занимает сторону нацистов, он становится нашим врагом. Если же это был наш гражданин, то получается, что он изменил Родине, прислуживая нашим врагам», — указывает Марина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что переход на сторону врага следует рассматривать в более широком понимании.

«А разве переход на информационную сторону врага, к примеру, мистера Галкина, не является предательством? Он со сборов своих концертов отправляет помощь Украине, т.е. бандеровцам, т.е. врагам! Этими деньгами довольствуются те, кто беженцами слинял в Европу и облил нашего посла в Польше, валяется на брусчатке в красном сиропе с голой задницей и передницей. Это тоже своего рода военные действия», — отметила Светлана Р.

Николай Ге. Совесть. Иуда

Часть людей полагает, что государственной изменой занимаются и те, кто перечисляет денежные средства врагам России, подкармливая солдат противника, которые в итоге убивают наших сограждан.

«Нужно дополнить, что к госизменникам нужно приравнять не только тех, кто переходит на сторону противника, но и тех, кто этому противнику переводит финансовые средства!» — считает Абрам М.

«Надо ещё тех, кто осуществляет сбор средств на армию противника, туда же добавить. А также тех, кто эти деньги туда отправляет. А то я таких кренделей уже не один раз встречал», — отметил Алексей П.

Ряд пользователей указывает на то, что изменой занимаются и те российские предприниматели, которые зубами и когтями вцепились в свои зарубежные активы, ведя бизнес и платя налоги в том государстве, которое ведёт против России фактическую, экономическую, гибридную и любую другую войну.

«Почему тогда к предателям нельзя приравнять российских олигархов, которые пытаются спасти свои средства в западных странах, которые, в свою очередь, поставляют нацистам на Украине вооружение и наёмников для убийства русских? Чем это не государственная измена?» — задаётся вопросом Павел Т.

Нашлись и те, кто отмечают, что в расплывчатых формулировках может таиться опасность для тех, кто и не помышлял осуществлять государственную измену.

«Серая зона возникает. Бизнесу что тогда делать, если ему приходится, к примеру, товары на Украину поставлять, на подконтрольную Киеву территорию? Не будет ли это расценено как содействие противнику в войне? Пока власти России сами между собой не разберутся, резких движений в этом направлении лучше не делать», — поделился своим мнением Никита А.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая законопроект о приравнивании перехода на сторону противника в вооружённом конфликте к государственной измене, а также вводящий ответственность за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»).