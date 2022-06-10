Президент США Джо Байден призвал законодателей изменить законы о праве на владение оружием во время обращения к нации после массового расстрела в начальной школе в Увалде, штат Техас, где погибли 19 детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Потерять ребенка — это как оторвать кусок своей души. У тебя в груди пустота, и ты чувствуешь, как тебя туда засасывает, и кажется, что ты никогда не сможешь выбраться. Удушье. После этого жизнь уже никогда не будет прежней», — сказал Байден, который узнал о трагедии, возвращаясь из поездки в Азию.

«Как нация, мы должны задастся вопросом — когда, ради Бога, мы, наконец, дадим отпор оружейному лобби? Когда, ради Бога, мы, наконец, сделаем так, как нутром чествуем должны поступить?» — риторически обратился к гражданам Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Мы должны действовать. Не нужно говорить мне, что мы не можем повлиять на эти расстрелы», — добавил президент.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News, которое является преимущественно республиканским изданием. Отметим, что среди членов Республиканской партии существует тенденция отстаивать право на владение оружим со ссылкой на Конституцию.

«Я согласен с теми, кто говорит, что оружие было в нашей культуре в течение очень долгого времени, и у нас никогда не было таких проблем. Десятилетия назад, когда я учился в средней школе, у каждого дальнобойщика на парковке были винтовки и дробовики во время охотничьего сезона. У нас никогда не было никаких проблем. Проблема нашей страны заключается в моральном разложении, а не в оружии», — уверен TheContemporaryAlien.

«Да, тогда мы еще молились в школах, высказывали любовь к родине и, что еще важнее, не сидели в интернете и социальных сетях», — отвечает volunteer007.

«Демократы просто хотят «еще один закон об оружии» в долгом и бесконечном стремлении отменить вторую поправку. Итог: демократы будут использовать созданную ими анархию для разоружения тех самых граждан, которых демократы хотят поработить», — считает ThisMessageViolatesCommunityStandards.

«Эта проблема возникла не вчера, не в прошлом месяце и даже не несколько лет назад. Мы развивались как общество, уходя от религии, затем мы стали более светскими, а теперь у нас нет основы морали в этой стране. Демократам лучше посмотреть в зеркало и понять, почему наша культура сегодня такая, какая она есть, иначе это будет продолжаться. Решение не обязательно заключается в доступе к оружию, но в воспитании детей и взрослых, которые несут моральную ответственность», — пишет Biden=FakePresident.

«Байден ведет себя типично оппортунистически, всегда играя на публику. Он один несет ответственность за то, что общество испытывает стресс и проблемы», — уверяет swampyankee013.

«Стрелок купил два AR-15 легально в Техасе в свой 18-й день рождения. Об этом рассказала полиция время сегодняшней пресс-конференции», — делится goatrumpykins.

«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства по поводу того, что сегодня сделал этот стрелок, но я также знаю, что президент Байден обвинил инструмент, использованный сегодня, а не истинную причину стрельбы. Байден выразил только свою политическую риторику, а не слова, которые могут помочь стране справиться с этим. Пора подумать о других, а не о своих политических пристрастиях», — категоричен ARMYofOne808.

«Потому что правительство хочет, чтобы мы были разоружены. Вы не можете контролировать вооруженных граждан, которые говорят вам НЕТ!!!» — отвечает DanTheManlyMan.

«Так вы думаете, что 19 детей можно было бы также легко убить ножом, как это сделал стрелок из винтовки за 30 секунд?» — спрашивает goatrumpykins.

«Пожалуйста, Джо. Какой конкретно закон можно было принять, чтобы предотвратить эту трагедию? Все те же старые разговоры. Никаких действий. Никаких обязательств», — осуждает Fhugh484.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«У меня есть несколько друзей и родственников, которые работают офицерами, и все они говорят, что их так расстраивает то, что они арестовывают людей, некоторые из которых моложе 18 лет, незаконно владеющих оружием, а через несколько часов их отпускают и они получают новое оружие. Эти люди получают оружие не легально», — рассказывает Totine.