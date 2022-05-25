Спустя почти десятилетие отец одной из жертв стрельбы 2012 года в школе «Сэнди Хук» в Ньютоне, штат Коннектикут, США, увидел по телевизору новость о массовом расстреле 24 мая 2022 года в школе в Увальде, Техас. «Мне кажется, что это что-то такое, с чем наше общество будет сталкиваться снова и снова», цитирует издание The New York Times слова скорбящего Нила Хесли.

Эмиль Фриан. Скорбь

«Такое ощущение, что «Сэнди Хук» повторяется снова», — добавил Хесли и выразил надежду, что трагедия оживит дебаты о праве на владение оружием.

Отметим, что американские законодатели возвращаются к вопросу об оружейном законодательстве после большинства громких массовых расстрелов, однако после убийств в школах дискуссии становятся особенно громкими.

После «Сэнди Хук» Штаты стали свидетелями десятков массовых расстрелов, включая стрельбу 2018 года в средней школе «Марджори Стоунман Дуглас» в Паркленде, в результате которой погибли 17 человек, и стрельбу того же года в средней школе Санта-Фе в Техасе, когда погибли 10 человек.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

«Нужно поставить вооруженных ветеринаров у каждого входа в каждую школу, и проблема решена. Вы не удержите плохих людей от плохих поступков, если не встретитесь с ними лицом к лицу», — пишет @RandyWa54 813 929.

«Общество разрывается на части», — скорбит @tcunderdahl.

«Ну, я предлагаю вам лучше верить в Санту, чем верить в то, что ваше правительство примет меры для решения проблемы массовых убийств», — отмечает @AlidoRicky.

«Представляю, как им придется отправлять своих детей в школу, где повсюду будут опекуны и металлоискатели. Дети будут ходить в школу, как на войну. Сумасшествие», — комментирует @MarjoleinPas1.

«О чём вы говорите? Значит, вы предпочитаете, чтобы человек с оружием свободно ходил и причинял вред? Отчаянные времена требуют серьезных мер. Система подвела этих детей и всех, кто погиб», — отвечает @James14 767 500.

«Может быть, я наивна. Наше правительство в Германии отстойно во многих вещах, но, к счастью, единственное, о чём мы беспокоимся, когда отправляем детей в школу, это пробки», — указывает @MarjoleinPas1.

«Заменить таблички в школах на предупреждения о вреде здоровью. ВХОДИТЕ В ЭТУ ШКОЛУ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! В вас могут выстрелить в любой момент. Это правда!» — предлагает @I_Mackenzie.

«Вы правы, потому что я больше не понимаю, во что превращается Америка», — соглашается @Kaylagray0707.

«Как хоть один родитель в США может отправить своего ребенка в школу завтра, я просто не понимаю этого», — недоумевает @Thickvirgomia.

«Что случилось с идеей обязательной огневой подготовки перед выдачей лицензии на ношение смертоносного оружия? Или, например, период ожидания в несколько дней может дать гражданам возможность приобрести оружие, но при этом снизить количество преступлений на почве импульсивности», — предполагает @idealbarndoors.

«Это превращает право в привилегию. Более 80% преступлений с применением огнестрельного оружия связано с кражей оружия, а большинство смертей, связанных с применением оружия, происходит в результате самоубийства. Ограничение прав законопослушных граждан делает их более легкой мишенью для тех, кому плевать на закон», — уверяет @DavidLavergne16.

«Если американцы так обращаются с собственными детьми, представьте, что они делают, когда вторгаются за границу», — пишет @SameedZK.

Напомним, что до 22 человек возросло число жертв стрельбы в начальной школе города Ювальда в американском штате Техас. По данным департамента общественной безопасности штата Техас, в результате стрельбы в начальной школе погибли как минимум 19 детей и двое взрослых, в том числе бабушка стрелка. Самого 18-летнего стрелка ликвидировали сотрудники полиции.

В связи с произошедшей трагедией президент США Джозеф Байден призвал американцев бросить вызов оружейному лобби.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш был шокирован известиями о стрельбе в начальной школе штата Техас в США. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.