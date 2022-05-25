Решение Министерства финансов Российской Федерации продолжать осуществление выплат по государственному долгу даже на фоне ужесточения внешних ограничений, но теперь уже в рублях, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 25 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Всё правильно. Наша валюта — рубль! Россия платит в рублях. Всё логично», — считает Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Минфин РФ принял верное решение, ведь Соединённые Штаты Америки, которые лишают нашу страну возможности оплачивать госдолг в долларах, сами себе создают проблемы.

«Только так и должно быть. Тем более что Запад же сам украл у нас резервы в своей валюте. Так что пусть либо возвращает украденное, либо берут рублями. Иного варианта не будет», — написал Артём Л.

«Всё правильно. Им же нужны рубли для покупки газа и нефти. Вот пусть рублями и берут. Всё равно назад отдадут», — пишет Святослав С.

Некоторые комментаторы считают необходимым вовсе отказаться от платы по госдолгу Соединённым Штатам, которые буквально похитили российские финансовые резервы на сотни миллиардов долларов.

«Какой госдолг? Перед кем? Перед теми, кто у нас украл сотни миллиардов долларов валютных запасов? Вот на ту сумму, которую у нас умыкнули, наш госдолг можно считать уплачен авансом. Перед теми государствами, конечно, кто у нас украл. А Минфин, если уж очень хочет, пусть платит из своих личных карманов, но не из бюджета», — указывает Борис Б.

«Вообще им платить не надо, ни в рублях, ни в долларах. Пока не разморозят наши резервы, следует отказаться от своих финансовых обязательств, ведь свои они нарушили», — отмечает Ирина О.

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Часть людей полагает, что своей безумной антироссийской политикой американские власти в первую очередь наносят ущерб всему западному финансовому рынку, который может и рухнуть, если Белый дом продолжит сходить с ума.

«Самое смешное в этой ситуации это то, что США лицензию не продлили, а не мы отказались от этого. Тем самым Вашингтон подставил своих же частных инвесторов в угоду антироссийской политике. Вот ведь клоуны!» — удивляется Станислав З.

Ряд пользователей указывает на то, что американцам можно было бы даже спасибо сказать за то, что они делают всё, чтобы Россия полностью оказалась независимой от Соединённых Штатов и её финансовой модели.

«Как бы получается, что США, наоборот, заботится о нас? Они запретили выплаты в долларах, заблокировали выплаты по госдолгу в рублях. Так они экономят наши бюджетные деньги, которые Минфин хочет выплатить в рублях и оставить бюджет без нескольких миллиардов. Если не берут, тогда не надо им через силу совать!» — отговаривает Димка Н.

Напомним, 25 мая пресс-служба Министерства финансов Российской Федерации сообщила о том, что ведомство продолжит осуществление выплат по государственному долгу даже на фоне ужесточения внешних ограничений, но уже в рублях. К такому решению Минфин пришёл после отказа американской стороны продлевать для России лицензии на получение инвесторами платежей по госдолгу.