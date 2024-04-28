Решение Совета Федерации одобрить закон, отменяющий верхний возрастной предел для заключения контракта для прохождения службы в Вооружённых силах России, который лишал такого права российских граждан старше 40 лет, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на эту тему 25 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Сыновья. Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачевы. 1985–1990 гг.

«Правильное решение. Защищать Родину — достойный поступок для смелых и мужественных людей всех возрастов! Здоровья и удачи военнослужащим!» — написала Ирина П.

Многие пользователи крайне позитивно встретили эту новость, указав, что есть огромное количество желающих заключить контракт на службу в армии России, но такие граждане не имеют такой возможности из-за возрастных ограничений.

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«Решение правильное. Знаю человека, который в свои 50 решил пойти легальным способом помочь нашим военным бить нацистов на Украине. Так ему ведь отказали! Не из-за здоровья, а типа уже старый. Бред. Сами себе палки в колёса вставляем. Очереди стоят из желающих служить. Надо отменять этот возрастной предел», — указывает Павел Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что люди с жизненным опытом могут оказаться даже эффективнее молодых парней, только-только вступивших во взрослую жизнь.

«Ну, в 18 лет — это вообще детсад, конечно. Даже если после учебки, у молодых парней ветер в голове», — считает Валерий Б.

«Чем человек старше, тем более осознанный выбор он делает. Поэтому контракт на службу в армии с человеком, который повидал эту жизнь и успел, к примеру, уже детей вырастить, — это лучший выбор для наших вооружённых сил. Да, может быть, он не такой прыткий и выносливый, зато у него характер уже сложился и он отдаёт себе отчёт, что делает», — поделился своим мнением Николай К.

Часть людей полагает, что таким образом многие граждане, решившие встать под ружьё ради защиты русскоязычного населения Донбасса, предпочтут сделать это более легальным образом.

«Правильный закон. Позволяет легализовать добровольцев. Многим приходится искать лазейки, переходить нелегально границу в надежде, что, к примеру, в ДНР кто-то будет готов взять их на службу. Зачем это нужно? Проще дать людям возможность отстаивать интересы своей страны с оружием в руках и под контролем Министерства обороны России», — пишет Олег Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Нашлись и те, кто отмечает, что люди на середине своего жизненного пути могут кардинальным образом пересмотреть своё отношение к контрактной службе и избрать таким образом для себя путь воина, чтобы быть полезным обществу.

«Это на самом деле хорошая новость ещё и для тех, кто не смог себя в жизни как-то найти. У них появляется шанс служить! А почему бы и нет? В той же американской армии самые большие частные военные компании. Хороший опыт надо перенимать. Интересы России отстаивать надо по всей планете, для этого лишние руки не помешают», — написал Никита П.

Напомним, 25 мая Совет Федерации одобрил закон, отменяющий верхний возрастной предел для заключения контракта для прохождения службы в Вооружённых силах России, который лишал такого права российских граждан старше 40 лет.