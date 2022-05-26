Решение президента России Владимира Путина подписать указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 25 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Затем Николаевская область, Одесская область и т.д.», — предрекает Александр С.

Многие пользователи указали на то, что такое решение напрашивалось само собой, ведь освобождённые от неонацистов жители этих регионов хотят стать частью России и разорвать навсегда с киевским режимом.

«Это упрощение порадует людей, которые горят желанием стать гражданином Российской Федерации! Правильно сделали!» — пишет Мирослава П.

Некоторые комментаторы отмечают, что такое решение ускоряет процесс интеграции Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

«Круто! Того глядишь, и остальная часть юго-востока Украины вернётся обратно домой», — ждёт этого момента Дмитрий Е.

«И это правильно. Россия должна прирастать не только территориями, но и новыми прекрасными гражданами!» — считает Олег Б.

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира и порядка

Часть людей считает правильным, что сначала жители в большинстве своём должны стать гражданами Российской Федерации и уже затем просить руководство нашей страны о включении этих регионов в состав России.

«Всем добровольно желающим стать гражданами Российской Федерации — добро пожаловать! Мы вам очень рады!» — обращается Ирина П.

«Важно, что никто жителей этих областей насильно россиянами делать не собирается. Хочешь — подавай запрос, не хочешь — твоё дело. Только стоит понимать, что после того, как подавляющее большинство жителей этих регионов станут гражданами Российской Федерации, то мнение меньшинства, оставшихся с украинским паспортом, учитываться будет в третью очередь. Потом плакать не надо, вас предупреждали», — написал Борис А.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия приносит на украинскую землю мир и процветание, поэтому крайне важно, что Вооружённые силы РФ, как могут, берегут жизнь мирного населения для будущего развития.

«Отличная новость! Всем русским пришло время собираться вместе! Как когда-то наши предки отстаивали святую Русь, так и сейчас многонациональный народ России защищает наших людей на Украине, освобождает их от гнёта бандеровцев», — указывает Татьяна С.

«После Великой Отечественной войны все воины и эвакуированные мирные жители вернулись на свои родные земли и помогали восстанавливать жильё, предприятия, сельское хозяйство. Тоже самое будет и с освобождёнными от нацистов территориями Украины. Россия приносит мир на эти земли. Граждане Российской Федерации, проживающие в Херсонской и Запорожской областях будут равны с другими гражданами нашей страны, будут жить и добра наживать», — уверен Павел Г.

Нашлись и те, кто призвали власти Российской Федерации обратить внимание на то, что во всём мире достаточно наших соотечественников и просто сочувствующих, которые желают стать гражданином нашей большой страны.

«Надо не только для жителей Херсонской и Запорожской областей, надо для всех русских и русскоязычных упростить эту процедуру! Это же наши люди! Мы должны им помочь», — поделилась своим мнением Галина К.

Напомним, 25 мая на портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.