Жителям Запорожской и Херсонской областей Украины упростили получение российского гражданства. Соответствующий указ 25 мая подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт РФ

В соответствии с документом вносятся поправки в указ об упрощённом порядке обращения за российским гражданством для жителей республик Донбасса. Подать заявления в упрощённом порядке вправе «граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины». Заявления будут рассматриваться не дольше трёх месяцев.

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения позитивно оценили новость, указав на то, что от Украины фактически «уходят» еще две области.

«Вот уже четыре области отплыли от Украины…» — написала Иванна И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падение Украины

«Запорожье и Херсон идут в Россию», — отреагировал Дмитрий.

«Ещё бы Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев», — добавил Серж.

«Господа, по очереди, всех коснется эта благая весть», — ответила ему Victoria.

«Механизм присоединения запущен…» — добавил Борис.

«Давно пора в нашу семью. Думаю, осталось немного и Россия воссоединится, а кто против, — всех в Речь Посполитую», — пишет Витька.

«Ну что, «довоевался», Зеленский?.. А мог бы признать Крым российским и вывести войска с территории ЛНР и ДНР. А так еще минус две области в составе Украины. К осени будет еще минус несколько. К слову, Польша и Венгрия свои исторические земли хотят обратно, и кто знает, что будет дальше? Так Украина может и западной части лишиться и остаться в границах Киева и нескольких прилегающих областей. А следующим президентом оставшейся страны будет Кличко», — написал Вадим П.

«Ожидаемо, эта мера востребованная жителями этих территорий», — комментирует новость Анатолий Ш.

«Давно пора юго-востоку домой возвращаться», — считает 22 257.

«Вот это скорость, но сперва [нужно наладить] интернет и банки, запустить производство, сбыт продукции, логистика, и тогда народ вздохнёт, и жизнь наладится», — отметила Татьяна Л.

«Дай Бог, скоро всех возьмём под свое крыло. Будем учить доброте и вежливости», — отреагировала Ольга Щ.

«Россия расширяется!!!» — добавил Евгений.

«Незалежная (независимая, речь об Украине — О. П.) растворяется», — пишет Alex R.

«Обязательно нужно было указать, что жители всех областей Украины, перешедших под контроль России, также будут иметь это право. Уверен, что дело с освобождением пойдет веселее», — отметил Василий.

«Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство России для жителей Запорожской и Херсонской областей. Для Киева такие новости словно холодный душ. Ну пусть Зеленский в ответ тоже упростит получения украинского гражданства. Может, кто-то захочет. Или нет», — с сарказмом подытожил автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».