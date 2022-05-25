Призыв бывшего президента Молдавии Игоря Додона, задержанного властями республики, к своим соратникам по оппозиционной Социалистической партии, чтобы те поддержали народные антиправительственные протесты для свержения власти в республике, спровоцировал дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 25 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Всё верно говорит! Пора кончать с проамериканской шваброй!» — призывает Иван И.

Некоторые пользователи, позитивно относящиеся к политической фигуре Игоря Додона, полностью поддержали его призыв и солидаризировались с частью молдавского народа, возмущённого действиями нынешнего прозападного президента республики Майи Санду.

«Додон — смелый мужик. Просто он понимает, что пора заканчивать играть по правилам США. Пора думать о своей стране и её будущем», — поделилась своим мнением Лилия К.

Другие же были крайне удивлены такому «революционному» настрою Додона, который на протяжении всего времени своего президентства никоим образом не мешал вестернизации Молдавии, управление которой впоследствии перехватила прозападный политик Санду.

«Извините за фамильярность, но этим надо было заниматься до, а не после того, как вас вышибли из седла, товарищ Додон! Сейчас этот призыв больше смахивает на призывы к свержению власти, к терроризму. Хотя те же американцы всегда так делают, и угрызения совести их не мучают», — пишет Игорь Ф.

«М-да. Как жареным запахло для Додона, так сразу вспомнил про народ и призвал народ к «революции». Да, конечно, Молдавии красная революция нужна, но без Додона, который прекрасно умеет сидеть на двух стульях. Это не революция, а спасение политика от тюремного срока», — указывает Марина М.

Часть людей полагает, что Додона беспокоит лишь его собственная шкура, поэтому-то он и призвал к свержению власти в республике только тогда, когда оказался задержан правоохранителями.

«Это уже какой-то крик отчаяния. Кого он там свергать решил? Народно избранного президента? Санду может многим не нравиться, но народ Молдавии выбрал именно её. Так что пусть не пытается из себя революционера строить, за ним нет народных масс», — считает Кирилл У.

Gikü Начало предвыборной кампании Майи Санду. 2020

Ряд пользователей указывает на то, что Додон, очевидно, использовал последний шанс, чтобы оказаться на воле.

«После таких публичных призывов к массовому нарушению законодательства Молдавии Додона однозначно посадят», — уверен Александр С.

Нашлись и те, кто посетовали, что помимо Додона в Молдавии не осталось видных политических деятелей, готовых перехватить инициативу и повернуть вектор движения республики в сторону Российской Федерации.

«Тех, кто хорошо относился к России на постсоветском пространстве, всех убрали. А повод для посадки в тюрьму у прозападного марионеточного режима обязательно найдётся», — подметил Евгений К.

«У России больше не осталось возможности нормально договариваться с такими республиками, как Молдавия. Додон выбирал для страны российские экономические блага, но при этом не забывал подмахивать Евросоюзу. Санду же разрушила этот компромисс, внеся раскол в единство молдавского общества. Теперь страну будут разрывать сначала конфликты внутри элиты, которые неминуемо выльются в гражданские столкновения», — предрекает Павел Н.

Напомним, 25 мая бывший президент Молдавии Игорь Додон, задержанный властями республики, призвал через свой Telegram-канал соратников по оппозиционной Социалистической партии поддержать народные антиправительственные протесты для свержения власти. По его мнению, оппозиционные силы должны поставить на место и «устранить, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим».