Архангельская область, 28 января, 2008, 18:28 — ИА Регнум. 28 января в суде продолжилось рассмотрение "охранного" уголовного дела мэра Архангельска Александра Донского . Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат мэра Алексей Сурин .

"Дело рассматривается слишком медленно", - считает он. По словам Сурина, сегодня были допрошены всего два свидетеля. Один из них - водитель мэрии, развозивший охрану. Ему были представлены видеозаписи и аудиофайлы, по которым он давал показания. Второй свидетель - начальник хозяйственной службы мэрии Архангельска Будко. "Интересен тот факт, что охрана существовала в мэрии до Донского, была в момент его работы, в 2008 году вновь заключены охранные контракты на тех же условиях, но с другими частными предприятиями. Ничего не поменялось, но только один человек сидит под стражей, а остальные работают", - отметил адвокат.

Напомним, что охранное дело возбуждено 2 мая 2007 года по ч. 2 ст. 285 УК РФ по факту злоупотребления должностными полномочиями. Статья предусматривает наказание за злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность в РФ или в субъекте РФ, а равно главой местного самоуправления, каковым и является Александр Донской. Уголовное дело было возбуждено на основании проведенной ФСБ проверки об использовании Донским за счет средств городского бюджета личной охраны и охраны своей семьи. Следствие инкриминирует Донскому то, что он, будучи мэром, нарушил федеральный закон "О государственной охране", по которому он не относится к категории лиц подлежащих государственной охране. Используя должностные полномочия, мэр заключил договор с частным охранным предприятием о вооруженной охране приемной мэрии Архангельска и сопровождения перевозимых материальных ценностей. Однако он использовал охрану для личной охраны и охраны членов своей семьи. По данным прокуратуры, ущерб от нарушений, нанесенный Донским городскому бюджету, составляет около 4 млн. рублей.