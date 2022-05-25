Снижение инфляционных ожиданий населения и предприятий дает пространство для снижения ключевой ставки, сообщил Центробанк в своем майском отчете «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Инфляционные ожидания населения на год вперед, по данным опроса ООО «инФОМ», проводимого по заказу Банка России, в мае снизились на 1 процентный пункт (п. п.), составив 11,5% и достигнув показателя, зафиксированного ровно год назад.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Снижение инфляционных ожиданий населения происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий респондентов относительно экономических перспектив страны», — отмечается в отчёте.

При этом ожидания расходятся с наблюдениями. Так, по данным отчета, наблюдаемая населением годовая инфляция в мае увеличилась на 5,2 п. п. к апрелю, до 25,1%, что является максимальным с сентября 2015 года значением. Причем в отличие от предыдущих опросов на этот раз оценки и наблюдаемой, и ожидаемой инфляции были схожими, как у респондентов со сбережениями, так и без них. Рост цен граждане страны отмечали на большинство товаров и услуг, но чаще всего указывали на наиболее подорожавшие мясо и птицу, сыр и колбасы, рыбу и морепродукты, тогда как сахар, соль, крупы и макаронные изделия, как говорится, ушли на второй план, рост цен на которые замедлился после всплеска месяцем ранее.

Отметим, что накануне генеральный директор Национального птицеводческого союза Сергей Лахтюхов на бизнес-конференции «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году» сообщал о росте экспорта мяса птицы из России в I квартале этого года на 50% относительно аналогичного периода предыдущего года, отмечая при этом, в частности, что «укрепляющийся рубль не является положительным фактором для наших экспортеров». Но выстраивая свои экспортные стратегии, подчеркнул он, компании не руководствуются сиюминутными показателями и, «несмотря на мировую конъюнктуру, российское мясо птицы остается самым дешевым и доступным». Риском для отрасли глава Союза назвал снижение покупательской способности населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

Тем временем сегодня информагентство РИА Новости напомнило, что в середине апреля помощник главы государства Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. По его словам, опубликованные Минфином данные за первый квартал показали рекордный профицит бюджета. Как указывает агентство, Орешкин отметил, что это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы не будут сокращаться на фоне санкционного давления, а напротив — увеличатся. Отметим также, что, как сообщали накануне «Ведомости», одной из главных причин решения о внеплановой индексации социальной поддержки помощник президента называл разгон инфляции на фоне антироссийских санкций и возникших в этой связи логистических ограничений.

«Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения», — приводит издание одну из цитат Орешкина из интервью телеканалу «Россия-1».

При этом издание также напоминает, что пик разгона потребительских цен совпал с обвалом курса рубля — «национальная валюта начала стремительно дешеветь в конце февраля после начала СВО на Украине».

Возвращаясь же к майскому отчету Центробанка, в котором отмечается снижение инфляционных ожиданий населения и предприятий, указывается на укрепление рубля и очевидную возможность снижения ключевой ставки, к слову, на завтра, 26 мая, Центробанк перенес внеплановое заседание, где и будет принято решение о новом размере ставки, регулятор также отмечает рост склонности домохозяйств к сберегательному поведению — на 2,3 п. п. к апрелю, до 53,0%, что является максимальным значением с марта прошлого года. Однако возросла (+1,9 п. п. к апрелю) и доля тех, кто предпочитает хранить наличные. Напомним, в своем аналогичном отчете за март регулятор финрынка сообщал о том, что тренд на хранение свободных денег «под подушкой» стал проявляться еще во время пандемии: в ноябре 2020 года доля таких респондентов уже достигла максимума — 34%. В нынешнем мае, по данным опроса, доля таких респондентов достигла 35,5%.

«Индекс потребительских настроений в мае немного увеличился, при этом сохранялся рекордный разрыв между оценками текущего состояния, которые находились вблизи многолетних минимумов, и ожиданиями относительно экономических перспектив, оценки которых второй месяц подряд оставались вблизи максимумов с мая 2018 года», — сообщается в отчёте ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

Что касается снижения динамики ценовых ожиданий предприятий большинства отраслей, то, как отмечается в документе, во многом это определялось сокращением спроса и некоторым замедлением роста издержек, укреплением рубля и снижением стоимости моторного топлива. Между тем относительно спроса в ближайшие три месяца респонденты данной категории всё-таки смотрят с оптимизмом.

«В отличие от фактических оценок ожидания респондентов относительно спроса в ближайшие три месяца улучшились практически во всех отраслях (за исключением сельского хозяйства и добычи). При этом их уровень ниже, чем в начале года», — говорится в документе.

Из-за сокращения спроса и укрепления рубля продолжали снижаться в мае и ценовые ожидания сегмента розничной торговли. Здесь же в отличие от большинства других отраслей продолжили уменьшаться запасы готовой продукции, как в оптовом звене, так и розничном. При этом средний темп прироста цен, ожидаемый предприятиями розничной торговли в ближайшие три месяца, снизился до 14,8% в годовом выражении после 28,8% по апрельским данным (в мае 2021 г. — 5,6%).

В РФ замедляются инфляционные процессы и Россия может даже на время столкнуться с дефляцией, заявил сегодня ИА REGNUM начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, комментируя решение ЦБ РФ провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Сдвиг даты проведения заседания Центробанка с 10 июня на 26 мая, по мнению эксперта, обусловлен необходимостью снижения ставки в связи с возникшими условиями: инфляция демонстрирует резкое замедление на фоне сжатия потребительского спроса и торможения кредитования, рубль укрепился рекордными в истории темпами, а инфляционные ожидания населения при этом опустились до 11,5% — минимум за 12 месяцев.