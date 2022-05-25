В понедельник 23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана посетить Анкару. Принц, которого многие называют фактическим главой Саудовской Аравии (из-за того, что его отец Салман бен Абдель-Азиз в силу преклонного возраста не может исполнять часть своих обязанностей), как ожидается, посетит Турцию в ближайшее время в рамках своего дипломатического турне.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Визит принца Салмана в Турцию может стать по-настоящему историческим событием, поскольку он положит конец длительному дипломатическому кризису в отношениях между двумя странами. Более того, для самого принца Салмана визит в Турцию может стать поворотным моментом, поскольку он не покидал регион в течение двух лет из-за обвинений в убийстве политических конкурентов. Как ожидается, турецкие власти планируют привлечь саудовские инвестиции для поддержки экономики страны. Ранее сообщалось, что инфляция в Турции за последние 20 лет превысила 70%, и Эрдоган планирует спасти положение, привлекая арабские средства. Ранее Турция смогла получить финансовую помощь со стороны ОАЭ и Катара, так что расчёт на саудовские инвестиции в целом себя оправдывает.

Поворот турецкой политики «на восток» многие связывают с разочарованием Эрдогана в ЕС и США, которые, не скрываясь, поддерживают курдские вооружённые группировки и турецкую оппозицию.

kurdishstruggle Бойцы курдского сопротивления

Однако попытки Турции восстановить дружественные отношения с арабскими державами пока что нельзя назвать по-настоящему успешными. Во многом это связано с тем, что администрация Эрдогана на волне «Арабской весны» активно поддержала радикальных исламистов, в частности — движение «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турецкой поддержкой пользовалось исламистское правительство Египта под руководством Мухаммеда Мурси. После свержения Мурси многие его сторонники опять-таки нашли убежище в Турции. Кроме того, турецкие власти активно помогают ливийским и сирийским боевикам, что вызывает неудовольствие ряда арабских держав, в первую очередь — Египта.

В июне 2013 года к власти в Египте пришёл Абдель-Фаттах Ас-Сиси, который сверг правительство «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Новое египетское правительство взяло курс на конфронтацию с Турцией сразу по ряду направлений. Во-первых, Турция и Египет соревнуются за зоны влияния в Ливии. Во-вторых, Каир и Анкара претендуют на одни и те же участки средиземноморского газового шельфа. В-третьих, египетское правительство осуждает поддержку Турцией «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На фоне проблем в экономике страны турецкие власти решили отказаться от конфронтации с Египтом и предложили Каиру нормализовать отношения. Как сообщает Al-Hadath, разведывательные службы двух стран проводят консультации по преодолению наиболее острых противоречий между двумя странами. По данным журналистов, Турция готова передать Египту скрывающихся на её территории членов движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Взамен на это Турция намеревается установить в Ливии свою зону влияния, на которую не будет претендовать Египет.

«Братья-мусульмане» (запрещенная в РФ террористическая организация)

В случае реализации этого соглашения дипломатический кризис между двумя странами будет успешно преодолён. А значит, Турция ещё более укрепит свои позиции в арабском мире.

Пока неизвестно, какую именно цель преследует Эрдоган в своей новой внешней политике, однако наиболее вероятно, что Турция планирует дистанцироваться от ЕС и активнее сотрудничать с государствами Ближнего Востока. Подобный расклад может не устраивать США, которые привыкли считать Турцию одним из инструментов своей системы сдержек и противовесов на Ближнем Востоке. В случае, если Турция решит отказаться от роли «противовеса» арабским государствам, это может повлечь ответные действия со стороны США, спрогнозировать которые пока что не представляется возможным.