В начале мая метеорологические службы Ирака сообщили о том, что стране угрожают невиданные по своему масштабу пыльные бури. Власти страны проигнорировали это предупреждение, отчасти из-за того, что подобные погодные явления не свойственны для региона в это время года. Однако уже спустя несколько дней первая буря накрыла иракскую провинцию Анбар.

Жан-Франсуа Портальс. После самума (песчаной бури). 19 век

Местные СМИ называют несколько факторов, которые стали причиной пыльных бурь. В числе причин — нерациональное использование земли в сельскохозяйственных целях, пересыхание подземных водоёмов и резкое сокращение среднегодового уровня осадков. Синоптики предсказывали подобное ухудшение погодных условий ещё несколько лет назад, однако никто не мог предположить, что непогода будет иметь столь тяжёлые последствия.

На первом этапе буря охватила только районы иракской провинции Анбар, большую часть которой занимают пустыни. Однако затем пыльные бури пришли в Неджеф, Багдад, Басру и Иракский Курдистан. Таким образом, облако пыли накрыло всю территорию страны.

Последствия непогоды для иракской экономики пока ещё рано оценивать, однако уже известно, что речь идёт о десятках, если не сотнях миллионов долларов. Из-за непогоды была прекращена работа всех аэропортов страны и порта Басра. Из-за падения видимости до 400 метров многие логистические компании были вынуждены прекратить свою деятельность, опасаясь за сохранность своего транспортного парка.

Corporal Alicia M. Garcia Песчаная буря в Ираке 27 апреля 2005 года

Более того, непогода вскрыла ряд проблем иракского общества, решение которых власти страны постоянно откладывали в долгий ящик. Во-первых, кризис ударил по самым незащищённым слоям населения — жителям многочисленных лагерей беженцев. Непогода уничтожила сотни палаток и временных сооружений. Тысячи человек вынуждены дышать концентрированной пылью, не имея даже возможности укрыться от ветра. На территории лагерей беженцев (как и во всём Ираке) зафиксирован резкий рост лёгочных заболеваний, однако помочь больным попросту некому. Из-за сокращения программ помощи ООН и правительства Ирака в лагерях беженцев были сокращены медицинские пункты. Теперь это решение грозит человеческими смертями.

Вторая проблема, которая вновь дала о себе знать — терроризм. Воспользовавшись пыльной бурей как прикрытием, вновь дали о себе знать разрозненные группы боевиков ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ). В период с 15 по 25 мая боевики совершили серию нападений в северных районах страны, жертвами которых стали десятки человек. Лишённые поддержки авиации, иракские силовики несут потери в боях с террористами.

Ещё одна проблема иракского общества — здравоохранение. Как уже было сказано выше, из-за пыльных бурь в Ираке резко увеличилось число людей, страдающих от лёгочных заболеваний. Тяжелее всех непогоду переносят астматики и люди с заболеваниями дыхательной системы. Однако, по данным иракских СМИ, в больницах провинции Анбар, больше всех пострадавшей от непогоды, практически отсутствуют медицинские средства для помощи таким больным. И это после пандемии COVID, во время которой Ирак закупил тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Baran,Lala,Honya Госпиталь в Ираке

Как это часто бывает, беда приходит не одна. И вместе с ростом терроризма, новым миграционным кризисом и падением национальной экономики на Ирак в ближайшее время может обрушиться голод. Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, Министерство окружающей среды Ирака несколько лет назад провело исследование изменений климата в стране. Согласно полученным данным, более 92% территории страны могут превратиться в пустыню. В ряде регионов растительный покров сократился на более чем 60%, что вынуждает людей оставлять свои дома и бросать хозяйства. Количество земли, пригодной для земледелия и разведения скота ещё более сокращается из-за неконтролируемого возведения жилых домов и хозяйственных построек, которое уничтожает плодородный слой почвы.

Пыльные бури уничтожают немногочисленные посевы, а также вредят скоту. Это происходит параллельно с резким падением уровня воды в реках Тигр и Евфрат и остальных рек в Ираке, а также высыханием озера Сава в провинции Мутанна и озера Хамрин в провинции Дияла.

U.S. Navy Ирак 21 мая 2007 года

«Пылевой кризис» привёл к тому, что ряд иракских политиков потребовали от правительства чрезвычайных мер. В частности, предлагается выделить часть бюджета страны на ликвидацию последствий пыльных бурь. Однако многие признают, что это решение сильно запоздало и не решит ряда вопросов, стоящих перед страной.

Согласно оценкам международных экспертных групп, в 2022 году в Ираке может начаться массовая внутренняя миграция, вызванная голодом и ухудшением уровня жизни. Впоследствии волна мигрантов угрожает вылиться в другие страны, что повлечёт за собой очередной глобальный гуманитарный кризис, зарождение которого мы можем наблюдать практически в режиме онлайн.

Стоит отметить, что власти Ирака смогли решить если не все проблемы, то как минимум часть из них. Однако это невозможно, поскольку в стране до сих пор не сформировано законное правительство, несмотря на то что выборы в парламент Ирака прошли в октябре 2021 года. Внутренние противоречия между иракскими политическими партиями активно подстёгиваются рядом иностранных держав, которые, преследуя в Ираке свои собственные цели, во многом создают новый планетарный кризис.