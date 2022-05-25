Саммит QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности между Австралией, Индией, США и Японией) в этом году выдался богатым на новости и подтвердил худшие опасения наблюдателей.

Kantei.go.jp Саммит QUAD. 2022

США откровенно сколачивают антикитайскую коалицию, предусмотрительно разделяя её на несколько форматов с целью привлечения максимального количества участников в зависимости от степени их решимости противостоять КНР.

Наиболее агрессивную позицию занимает AUKUS — военный блок, образованный совсем недавно, в сентябре 2021 г., тремя англосаксонскими странами — Австралией, Великобританией и США. В рамках этого блока уже запланировано строительство в Австралии серии атомных подводных лодок, что коренным образом изменит стратегическую обстановку в регионе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Альянс

Индия не входит в AUKUS, более того, в Нью-Дели настороженно наблюдают за резким усилением военной активности англосаксов в Индийском океане. Участие в Четырехстороннем диалоге по безопасности предоставляет Индии более мягкий вариант участия в коллективных попытках стратегического сдерживания Китая.

Наконец, в рамках саммита QUAD-22 было объявлено о создании новой «Индо-Тихоокеанской экономической структуры» (IPEF), в которой будут участвовать 13 стран: США, Япония, Индия, Австралия, Бруней, Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Сингапур. Объявлено, что IPEF намерена развивать внешнюю торговлю, в том числе на цифровой основе, инфраструктуру для чистой энергии и декарбонизации, обеспечение стабильных цепочек поставок, координацию налоговых и антикоррупционных мер.

Из 10 стран — членов АСЕАН в новое партнерство входит 7. С учетом того, что «Индо-Тихоокеанская экономическая структура» объявлена открытой для вхождения других стран, не исключено, что ее состав скоро пополнится новыми участниками из числа государств Юго-Восточной Азии. Прокитайский вектор АСЕАН получает мощный прозападный противовес, российское же влияние в регионе совершенно незначительно.

Asean.org АСЕАН. 2022

Таким образом, американская антикитайская стратегия в «индо-тихоокеанском», по западной терминологии, регионе приобретает законченные очертания: узкий англосаксонский военный блок AUKUS, политическое взаимодействие противников КНР в рамках QUAD и широкое, открытое для новых участников экономическое партнерство «Индо-Тихоокеанская экономическая структура» (IPEF).

Создание Индо-Тихоокеанского военного командования США получило свое политическое оформление; новая концепция была закреплена заявлением президента Джо Байдена о том, что США являются Индо-Тихоокеанской державой. С учетом военного господства в Атлантическом океане, претензий США и их союзников на Арктику, прежде всего, российскую, попытка США самостоятельно и в рамках создаваемых ими альянсов доминировать в АТР и Индийском океане, то есть в Южной Азии вплоть до Восточной Африки, означает претензии на глобальный контроль Мирового океана и морские транспортные пути. Эти претензии носят конкретный характер и являются не абстрактной, а реальной угрозой для государств, не готовых согласиться с победой PAX Americana.

В своем выступлении на саммите QUAD президент США Байден много внимания посвятил ситуации вокруг Тайваня, постоянно сравнивая её с событиями на Украине. Формально признавая остров частью КНР, США де факто давно и последовательно выступают против его воссоединения с материковым Китаем. На этот раз хозяин Белого дома сделал беспрецедентно жесткое заявление: США готовы защищать статус-кво, то есть реальную независимость Тайбэя вооруженным путем. То есть Вашингтон будет не только накачивать остров оружием, как он это делает на Украине, но и непосредственно задействует свой ВМФ в случае военного обострения ситуации.

Kantei.go.jp Саммит QUAD. 2022

В Пекине, безусловно, понимают серьезность угроз — недаром непосредственно во время проведения саммита QUAD КНР провела очередные маневры с участием своих ВВС и ВМФ в непосредственной близости от Тайваня. Однако маловероятно, чтобы Китай в ближайшее время решился на какие-либо резкие действия: там внимательно наблюдают за ходом российской спецоперации на Украине и анализируют как практические действия Запада, так и возможные геополитические последствия. Кроме того, осенью 2022 г. предстоит юбилейный 20-й съезд КПК, на котором пройдет проверку политика Си Цзиньпина. Если, что наиболее вероятно, несмотря на критику в адрес многолетнего руководителя КНР, существующая, как и в любой стране, оппозиция не добьется его отставки, «тайваньский вопрос» может получить свое решение уже в этом году. Тем более что не позже зимы должна проясниться и ситуация вокруг Украины.

В Пекине понимают всю серьезность угроз, исходящих от многоконтурной коалиции, активно сколачиваемой США, и будут вынуждены на нее адекватно реагировать. Именно в этом заключается главный результат саммита QUAD в Токио.