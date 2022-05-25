Пока американские власти хвастаются достижениями как во внутренней, так и во внешней политике, все отчетливее становится реальная картина той ситуации, в которой оказались США, пишет Уильям Молони в статье, вышедшей 24 мая в The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миссионер

По его словам, если поверить версии событий на Украине ключевых западных СМИ, окажется, что администрацию США ждет величайший триумф. Из такого розового сценария следует, что украинцы успешно ведут борьбу против российских войск, которые, в свою очередь, почти повсюду терпят неудачи. Более того, НАТО якобы переживает возрождение единства, невиданное со времен Холодной войны; а президента Джо Байдена хвалят во всем мире за смелое лидерство и за то, что он еще раз доказал, что Соединенные Штаты — незаменимое государство.

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Возможно, наиболее красочную картину СМИ нарисовали о том, что Байден якобы добился того, что уже давно обещал, — создал двухпартийное единство среди американских граждан, поскольку большое количество республиканцев поддерживают его просьбы о дополнительных деньгах и большем количестве оружия для Украины. Среди знаменитостей, поехавших в Киев на желанные фотосессии с президентом Украины Владимиром Зеленским, были и спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси с лидером сенатского меньшинства республиканцем Митчем МакКоннеллом.

president.gov.ua Встреча Владимира Зеленского со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Тем не менее в сознании американских граждан в конфликт с этой оптимистической картиной вступает намного менее приятная реальность: экономика страны, переживая исторический кризис, почти точно движется к рецессии, инфляция опережает рост заработной платы, имущественное расслоение все больше — элиты по-прежнему процветают, а рабочий класс раздавлен дороговизной стоимости жизни, — рост числа насильственных преступлений в больших городах поражает, а через южную границу страны прибывает беспрецедентное количество нелегальных мигрантов.

В свете этих менее приятных реалий неудивительно, что рейтинг одобрения Байдена и его Демократической партии стремительно падает — в том числе среди основных сторонников демократической коалиции, таких как латиноамериканцы, чернокожие избиратели и, возможно, образованные женщины из пригородов. Традиционные либералы, такие как стратег-демократ Джеймс Карвилл, ясно видят надвигающуюся избирательную катастрофу промежуточных выборов этой осенью, но Пелоси и прогрессивное крыло партии игнорируют ее, продолжая влиять на политические инициативы Байдена.

Несоответствие между этими двумя реальностями стало очевидным по мере возникновения новых осложнений на Украине и обострения внутренних беспорядков в самих США. В частности, в оптимистичной картине событий на Украине уже появились прорехи, отрицать которые не могут даже ключевые американские СМИ. Так, недавно в своей статье для Asia Times Джон Уолш отметил, что издание The New York Times начинает по-иному освещать события на Украине.

Уолш обращает внимание на две статьи, недавно появившиеся в The New York Times: статью на первой полосе о том, что Россия захватила большую часть востока Украины, и авторскую статью, озаглавленную «Америка и ее союзники хотят обескровить Россию. Им не следовало бы этого делать».

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова

Издание отмечает, что военно-морское господство России в Черном море и почти полный контроль над береговой линией Украины — факт, который дает России огромное влияние на любых будущих переговорах. Уолш также обращает внимание, что фактическая блокада Одессы означает, что последний морской экспортный коридор Украины закрыт. Это критически важно, учитывая тяжелое состояние украинской экономики, при котором закрыто 30–50% всех предприятий, а четверть населения вынуждена покинуть свои дома, причем большая часть в настоящее время находится в эмиграции. Кроме того, до мира постепенно доходит, что конфликт в бывшей советской республике чреват глобальным продовольственным кризисом, поскольку Россия и Украина вместе производят примерно треть мирового экспорта пшеницы.

В настоящее время американский народ с трудом пытается оправиться от двух десятилетий изнурительных зарубежных войн, и США так и не смогли четко определить то, в чем была их цель, в чем заключалась та или иная «победа» и как выходить из этих конфликтов.

«Теперь мы очень рискуем скатиться к другому конфликту, который может иметь гораздо более зловещие последствия», — подчеркнул автор.

«Как демократия, мы должны быть встревожены тем, что можем только строить догадки о личности тех, кто руководит нашим президентом и пишет его речи, но остается в тени и не несет какой-либо значимой ответственности за его неопределенную, но рискованную внешнюю политику», — заключил он.