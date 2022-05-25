Рейтинг одобрения гражданами США деятельности американского президента Джо Байдена установил новый антирекорд, составив лишь 36%. Об этом 25 мая стало известно по результатам опроса Reuters и Ipsos. В соответствии с результатами опроса, 59% опрошенных неодобрительно относятся к деятельности Байдена на посту президента США. И лишь 36% одобряют деятельность нынешнего американского лидера, что на 6% ниже, нежели неделей ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Результаты опроса обсудили в мессенджере Telegram. Среди участников обсуждения встречались те, кого удивило, что Байдена поддерживает аж 36% опрошенных. Иные считают, что падение рейтинга до показателя в 36% — это еще не предел и, в случае ухудшения благосостояния американцев, уровень поддержки Байдена упадет еще ниже. Были и те, кто отметил, что американскому президенту в его возрасте стоит уже быть на пенсии.

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«Доллар и президент США падают», — с сарказмом отметил Igor.

«У деда есть невидимая аудитория, там поддержка около 100 процентов», — иронизирует Сергей С.

«Осталось вернуть на место мозг тем 36%, которые ещё не поняли, куда заведёт американский рейх их маразматический фюрер», — добавил antimanager.

«Один из лучших президентов в истории США. Правда, что ему в мозг взбредет в следующую секунду, — вообще непонятно, но мужик — огонь и сделает Америку великой», — иронизирует Aleksandr L.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

«Сейчас ещё на пару долларов бензин подрастет за галлон, там и до 25% дойдёт», — отреагировал Kill Net.

«То, что Россия благодаря Путину выстояла в условиях всего этого санкционного беспредела, — та ещё подлость по отношению к пожилому человеку и президенту Залужья (США. — О. П.)! Как бы он после этого в Нью-Йоркский суд иск против РФ не подал!» — иронизирует Алексей Z.

«Находятся 36%, которые одобряют. Просто удивительно, кто эти люди?» — задался вопросом Стопервый.

«Как-то медленно до американцев доходит. 36% — полные дебилы?» — недоумевает Лариса М.

«В таком возрасте ему бы уже на лавочке сидеть возле дома», — написала Елена Ю.

«На покой давно пора! Сидеть в кресле на лужайке, накрывшись пледом! А он с деменцией в президенты ещё на второй срок лезет!» — пишет Зая.

«До [антирекорда] Трампа еще пара процентов есть в запасе, можно не волноваться», — с сарказмом отметила HelenB243, напоминая о том, что в декабре 2017 года Трампа поддерживали 33% американцев.

«Америка, следуй за своим президентом!» — не без сарказма призвал Сергей.

«Дед совсем сдал», — подытожил Евгений.

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