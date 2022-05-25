19 мая в Мосгордуме прошел круглый стол, посвященный вопросам обеспеченности москвичей школами и детсадами. В ходе мероприятия выяснилось, что долгие годы столичные чиновники попустительски относились к нежеланию девелоперов строить социальные объекты. Сейчас ситуация изменилась, и появились инструменты воздействия на застройщиков, правда, неясно, будут ли власти ими пользоваться. Кроме того, выяснилось, что соцобъекты всё же строятся, а профильные ведомства героически сражаются буквально за каждый объект. К сожалению, участники заседания так и не ответили на вопрос, сколько детей ждут места в детских садах и когда исчезнут из школ вторые смены.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Тон обсуждению задала известная строительная лоббистка, руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева. Депутат предложила наконец-то закрепить за застройщиками обязанность возводить в строящихся ими ЖК социальные объекты. Проходят десятилетия, меняются градоначальники, город застроили так, что скоро «яблоку будет негде упасть», и вот лучшие умы законодательной власти и экспертного сообщества наконец пришли к мысли, что пора бы застройщикам нести социальную ответственность.

На заседании заслушали исследование об обеспеченности объектами образования жителей кварталов новой застройки. Его результатами поделился ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко. Реморенко интересно рассказывал о картографическом стартапе, даже подробно объяснил, как им пользоваться. Кроме того, не преминул сообщить в деталях методологию исследования, в частности, изучались Телеграм-каналы в нескольких районах новостроек. В итоге удалось выяснить, что школы не строят или не передают. Сроки сдачи соцобъектов значительно отстают от ввода жилья, родителей беспокоят вопросы прикрепления, удаленность и переполненность школ. Также очень часто родители сталкиваются с нежеланием местных чиновников им помогать, чтобы преодолеть сопротивление бюрократов, приходится проявлять недюжинную настойчивость и кляузничать во все инстанции.

Alania.gov.ru Новый детский сад

Отрадно слышать, что депутаты задумались о том, как заставить девелоперов одновременно с жильем строить и создавать социальные объекты, однако выяснилось, что не всё так просто, как представлялось. О «подводных камнях» рассказали представители Стройкомплекса Москвы. Чиновники в целом разделяют устремления народных избранников и общественности, но по ряду причин, таких, например, как действовавшие до конца 2021 года Московские городские строительные нормы (МГСН), у чиновников не было инструментов влияния на застройщиков.

Первым от лица Стройкомплекса Москвы держал ответ зампред Москомархитектуры Александр Ильин. По словам чиновника, благодаря сменившим с 2022 года МГСН региональным нормативам появились механизмы, позволяющие привязать график ввода школ и детсадов к строительству жилья. Как пояснил Ильин, несмотря на это, обязательств застройщика строить инфраструктуру до сих пор нет. Возможно, они могут появиться в договорах о комплексном развитии территории, но, как все прекрасно понимают, могут и не появиться. И даже если руководство города проявит политическую волю и навяжет строительным олигархам свою волю, результаты появятся спустя 5-7 лет.

Напряженную борьбу за объекты образования ведет профильный департамент столицы. Алена Шахова, замруководителя департамента образования и науки города Москвы, рассказала о том, что сотрудники ведомства принимают все возможные меры, чтобы обеспечить горожан государственными детсадами и школами. В частности, буквально в ручном режиме чиновники работают с каждым инвестором, уговаривая последнего передать на баланс города учебное заведение. В особо тяжелых случаях для решения проблемы приходится привлекать «тяжелую артиллерию» в лице мэра Сергея Собянина.

Edu.gov.ru Ученики в классе. Москва

Ранее ИА REGNUM сообщало о недовольстве родителей не только бесконечными очередями в детсады, но и пребыванием детей в подиумных группах, в которых дети в одном помещении играют, занимаются и спят. На это в Депобразовании ответили, что речь идет не о том, что дети спят на чем-то слишком похожем на нары, а о трансформируемом пространстве, которое призвано помогать развивать в них творческие способности.

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Слушая госпожу Шахову о ежедневной борьбе с застройщиками, возникает два вопроса. Депобразования развивает детей или вульгарно не хватает зданий? А главное, почему находятся сотни миллиардов рублей на ежегодное, нескончаемое благоустройство, и их не находится на объекты образования, и дети иногда так и идут в школу, причем во вторую смену, так и не попав в детский сад?

Пожалуй, единственным, кто не жаловался на трудности, оказался представитель департамента строительства Дмитрий Ковань. Чиновник бодро отрапортовал, что несмотря не некоторые, скорее, технические сложности, как-то проблемы при передаче земельных участков или подключении к инженерным сетям, у департамента всё идет по плану. Руководство ставим им задачи, а они строят.

Энтузиазма строителей не разделяет депутат Надежда Перфилова. Она рассказала о том, что первоклашки из двух недавно построенных ЖК на 5,5 и 9 тысяч человек вынуждены, добираясь до расположенной в другом районе школы, пересекать Дмитровское шоссе и Бескудниковский бульвар, потому что в их Западном Дегунино школы нет. Также представитель «ЕР» отметила, что в ее избирательном округе построено девять новых ЖК, в которых строительство школ либо вовсе не предусматривалось, либо затягивается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плотная застройка

Еще более категорично высказался депутат Евгений Ступин. По его словам, в Некрасовке в год вводится до 50 домов, поэтому народного избранника крайне возмутил ответ чиновников о том, что в районе будет построен детский сад. Трудно не согласится с депутатом, что при таких объемах ввода нового жилья одним объектом проблемы не решить. Также стоит добавить, что на здравое предложение Ступина вести разговор о том, как меняется очередь, а не сколько построено объектов, а также на его прямой вопрос, как она изменилась в его избирательном округе, чиновники так и не ответили.

В заключение стоит отметить, что искренне сопереживаем Алене Шаховой, которой приходится уговаривать застройщиков. Также отрадно слышать, что в департаменте строительства всё идет по плану. Недоумение вызвало заявление представителя Москомархитектуры о том, что ведомство планирует территории согласно нормативам, однако детсадов и школ по-прежнему не хватает. Не удалось услышать, какому же количеству московских семей не хватает образовательных учреждений. И, пожалуй, только благодаря отдельным депутатам можно с некоторой долей вероятности представить, что количество страдающих от нехватки соцобъектов очень и очень велико. И в ближайшие годы проблема не разрешится.