Украинский президент Владимир Зеленский записал очередное обращение к народу. В этот раз оно было посвящено 90 дням с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине. Зеленский заявил, что Россия должна оставить территории Крыма, Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и других городов и местностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Знак Z

Большинство пользователей поддерживают украинского президента, при этом ряд комментаторов призывают к нарушению территориальной целостности России в качестве «мести» или «компенсации» за денацификацию.

«Хорошо, и даже больше в качестве пакета компенсаций. Россия должна отказаться от своих территорий, охватывающих Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Пятигорск, Астрахань и Грозный. Это будет им уроком. Они будут военными трофеями», — написал @SkippyJoe90.

«Может быть, после того как Россия падет, Краснодар и Ростов решат стать частью Украины. Кажется, что есть люди, которые не понимают ничего о конфликте. Грузия будет расширяться на север, а Чечня станет независимой. Но я ожидаю еще более лучшего исхода», — прокомментировал @stanthmanprorad.

Часть пользователей все-таки вспомнила про референдум о независимости Крыма в 2014 году и раскритиковала Зеленского за то, что он фактически наплевал на волеизъявление граждан и демократию в целом.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Вы знали, что Крым голосовал за независимость в 1991 году? Тогда получается, что Украина аннексировала Крым! Это определенно ставит референдум 2014 года в определенный исторический контекст», — написал @DavidBellamyUK.

«Был референдум по независимости Крыма. Более 90 процентов граждан проголосовали «за», через референдум. А Зеленский и его неонацисты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бандиты и убийцы, отказались принимать решение людей, и им теперь не нравится идея новых референдумов», — считает @nitzka1.

Среди пользователей есть те, кто считает, что референдум о статусе Крыма является самым обычным референдумом, к которому нужно относиться также, как к референдуму о выходе Великобритании из состава Европейского союза и референдуму о судьбе Шотландии.

«В Крыму был референдум в 2014 году, и они выбрали стать частью России. Шотландия провела референдум, 51 процент голосовал за то, чтобы остаться в Великобритании, и ни один не спорил с этим. Мне интересно, почему Крым не может также рассчитывать на свой референдум. Глупое мнение о том, что только Запад их может организовывать — это сумасшествие», — отметил @igiiwee.

Brian McNeil Референдум в Шотландии. 2014

Также в комментариях предложили провести второй референдум в Крыму с целью удостовериться, что жители республики хотят остаться в составе России.

«Хмм. Крым подарил Украине большевистский нелегальный режим в 1954 году. Если Украина получит его обратно, то они должны пообещать им честный, открытый референдум и поступить так, как решат граждане, если Крым захочет остаться российским. Это чисто мое мнение», — написал @ATHE1STP0WER.

Ряд пользователей по непонятным причинам верит в то, что украинские нацисты одержат победу в конфликте, и у России не будет иного выхода, кроме как уйти с Украины и оставить освобожденные территории.

«Оставить? Это подразумевает, что у них есть выбор. Я считаю, есть вполне возможный шанс, что их выпроводят из страны», — написал @Wordie.

Наивные британцы верят фейкам и Зеленскому.

«Он делает больше, чем просто крепко стоит на ногах. Он сделал это обращение, потому что он верит в то, что может вернуть эти территории. У Украины теперь намного больше оружия и намного больше бюджет, чем у России. Россия не может удерживать эти города», — считает @mykkal.

Некоторые комментаторы всё же считают, что Зеленский полностью подконтролен США, которым плевать на жизнь украинцев, потому что их главная цель не демократия, права и жизнь людей, а деньги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Я думаю, Зеленский официально потерял суть дела. Человек реально будет сражаться до последнего украинца. США с радостью будут бесконечно спонсировать, но я ставлю на то, что Европейский союз так делать не будет. Через месяц-два давление дойдет до критического уровня, и пройдут нормальные переговоры», — считает @BahamianRebelle.

«Помните, что США просто делают бизнес на этой войне. Ничего не дают бесплатно, Украина позже будет расплачиваться за всю оказанную поддержку. Если Россия выиграет (что очевидно), европейские страны перестанут видеть ценность этой помощи, поэтому им надо побыстрее всё закончить», — отметил @optomBrian95.

«Чем больше я смотрю Зеленского, тем больше я чувствую, что у него нет цели остановить конфликт, он только больше его раздувает. Он хочет его остановить, но он хочет еще больше оружия. Оружие только разрушит Украину еще больше», — считает @sandman_returns.