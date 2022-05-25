Европейский союз не может полностью и немедленно отказаться от российских энергоносителей. Об этом в интервью MSNBC заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Политик отметила, что если Евросоюз немедленно запретит поставки российской нефти, то президент России Владимир Путин, «вероятно, сможет перебросить нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму… Это наполнит его военную казну», — приводит ее слова РБК.

Глава Европейской комиссии также пообещала, что ЕС со временем полностью откажется от российских энергоносителей, однако она не уточнила, когда именно это произойдет.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что глава ЕК «переобулась». Иные также считают, что России не стоит продавать странам ЕС свои ресурсы, в особенности из-за введенных против РФ санкций.

«Глава Еврокомиссии переобувается на ходу», — с сарказмом отреагировал Evgen A.

«Никаких принципов и моральных устоев», — добавил Алексей.

«Как обычно зрада (поражение — М. Р.) подаётся перемогой (победой — М. Р.). Она сказала… что если Россия не продаст нам, то она продаст кому-то ещё, при этом по большим ценам, и получит большую прибыль, этого мы не можем допустить… Мне кажется, эти её слова должны быть нам сигналом, что как раз и надо не продавать Европе, а — в другом месте, и как раз получить-таки большую прибыль», — считает Мила.

«Интересно посмотреть на 4 года вперед, когда мы перенаправим большую часть своих ресурсов в Азию, и Европа со строительством инфраструктуры будет задерживаться. Вот тогда цена на газ в 2000 долларов покажется сказкой, впрочем как и предсказывал Медведев!!! Не умеешь блефовать — не берись!!!» — пишет Юрий.

Gazprom.ru Трасса газопровода «Сила Сибири»

«Украину потихоньку сливают! Своя рубашка ближе к телу. Зеленский очень рад!» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Обидно, я уж думал ее увидеть на велосипеде», — шутит Dmitriy.

«И прекрасно… Именно поэтому на месяц-два надо краник и закрутить. А лучше прям до октября», — прокомментировал новость Crypt.

«Пока не поздно, нам нужно прекратить поставки! Нужно инициировать социальные и экономические потрясения в этих псевдогосударствах и этим вывести их из игры! «Не мечите бисер свой перед свиньями, иначе они поправ его ногами своими обратятся против вас»…» — отметил Оливер.

«Ой, а что случилось-то? Как же так-то? А как же демократия и европейские ценности? Нет-нет, эмбарго и немедленно. А то мы что-то и уж очень дёшево нефть продаём. Даёшь нефть по 300$, а доллар по 6 рублей», — смеется Ok.

«Мы ещё не раз увидим лицемерие этих элит», — отреагировал Роман.

«Вообще-то правильнее было бы ничего им не давать, пока все санкции не отменят! И пусть живут как могут или умирают молча!» — подытожила Tatiana M.