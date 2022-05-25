25 мая — День освобождения Африки. В этот день в 1963 году на 1-й конференции африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была создана Организация африканского единства, объединившая тогда тридцать юных государств континента. Это событие увенчало первый этап деколонизации Африки, пришедшийся на конец 1950-х — начало 1960-х годов и охвативший территории, находившиеся в британском, французском, испанском и бельгийском владении. Страны португальской Африки обрели независимость только в середине 1970-х годов.

«Свободу всем народам Африки!». Советский плакат

Все последующие годы наша страна активно развивали отношения с африканскими государствами, помогала их политическому и народнохозяйственному становлению, поддерживала в борьбе против неоколониализма, прямой агрессии США и их союзников, среди которых был и южноафриканский режим апартеида. С конца 1980-х годов и все 1990-е годы отношения России со странами Африки по понятным причинам переживали спад, но в 2000-е стали обретать новое дыхание.

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В 2018 году министр иностранных дел России совершил плодотворную поездку в Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию. Всё это страны, которые в период существования СССР придерживались ориентации на построение социализма, были особенно близки нам. Сергей Лавров также посетил тогда находящуюся в Аддис-Абебе штаб-квартиру Африканского союза. В 2019 году в России прошла встреча в верхах «Россия — Африка». На ней были представлены все 54 страны континента, причем 43 из них — на высшем уровне, а также восемь крупнейших африканских интеграционных объединений и организаций.

Официальное интернет-представительство президента России Пленарное заседание саммита Россия – Африка. 2019

Элиты африканских стран до сих пор помнят, благодаря кому они смогли привести свою родину к независимости, защитить эту независимость, прочно закрепиться во власти и народном хозяйстве своих стран. Помнят об этом и народы Африки: такой помощи на пути их собственного культурного возрастания не оказала ни одна страна мира. Это и дало возможность России вернуться в Африку. Африканские страны от этого тоже только выигрывают. В непростых политических обстоятельствах сегодняшнего дня большинство из них отказалось встать на сторону атакующего Россию Запада.

Поэтому 25 мая — хороший повод вспомнить о том, что наша страна сделала для Африки и в Африке. Дело освобождения народов мира, которое с первых лет своего существования и на протяжении всей своей истории всячески продвигал и поддерживал Советский Союз, — это одно из величайших мировых культурно-исторических свершений, участием в котором у нас всегда будут основания гордиться.