Россия, проводящая специальную военную операцию по денацификации Украины, взяла под свой контроль черноморское побережье республики, благодаря чему может не только наносить удары по сухопутным целям, но и блокировать украинский экспорт. Если учесть, что эта бывшая советская республика считается «житницей Европы», страны Запада отчаянно ищут способы прорвать эту «блокаду» и смягчить ситуацию на мировых рынках продовольствия, пишут Робби Грамер, Кристина Лу и Мэри Янг в статье, вышедшей 24 мая в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

При этом времени остается все меньше, так как первый урожай сезона нужно будет собирать в ближайшие два месяца. Из-за блокады нельзя будет отправить большую часть тех десятков миллионов тонн зерна, которые в настоящее время находятся в портах Украины.

«Нам нужно открыть порты, возобновить на них работу. В противном случае нас ждет каскад катастроф», — предупредил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. — Трудно поверить, насколько разрушительными будут последствия такого развития событий для самых бедных стран мира».

Литва, страна — член НАТО и Европейского Союза, предложила сформировать военно-морскую «коалицию добровольцев» для безопасного вывоза заблокированных украинских грузовых судов, полных зерна. Неясно, поддержат ли другие страны НАТО этот план. Хотя большинство стран НАТО отправили Украине оружие, они опасаются прямого участия своих сил в конфликте, пускай и лишь для сопровождения грузовых судов, не желая спровоцировать тот или иной инцидент, который может привести к конфронтации между НАТО и Россией.

Министерство обороны России Трофеи ВС РФ из захваченного украинского склада

Любой такой план также должен быть одобрен союзником НАТО Турцией, которая контролирует вход в Черное море и количество военных кораблей, которые могут через него пройти в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года о режиме проливов.

В то же время страны ЕС разрабатывают альтернативные маршруты доставки украинского зерна наземным путем через западные регионы Украины по железной дороге в порты других стран Европы. Но этот план сложен с точки зрения логистики и дороже: на украинских железных дорогах используется другая колея, чем в большинстве стран ЕС, из-за чего на границе с Украиной создается труднопроходимый участок.

«Есть много стимулов для вывоза его [зерна] из страны; дело лишь только в том, что затраты очень высоки», — отметил Джозеф Глаубер, старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики. «Система не настроена на движение в этом направлении. Она рассчитана на использование этих портов».

Такие меры также, скорее всего, не смогут компенсировать объем довоенного экспорта, отправляемого с Украины через порты Черного моря.

«Практически всё, что экспортируется с Украины, обычно экспортируется морским путем из этих портов на Черном море и в меньшей степени в восточных портах на Азовском море», — сказал Глаубер.

Несмотря на предупреждения о грядущем продовольственном кризисе, Россия «проигнорировала призывы» высших должностных лиц Организации Объединенных Наций и западных стран прекратить блокаду, возложив вместо этого вину за обострение продовольственного кризиса на западные санкции.

Некоторые страны НАТО начали принимать активные меры по поддержке военно-морского флота Украины, чтобы он смог прорвать морскую блокаду России. Министр обороны США Ллойд Остин объявил 23 мая, что Дания направит Киеву противокорабельные ракетные комплексы большой дальности «Гарпун», что может поставить под угрозу российские военные корабли, которые в настоящее время блокируют порты Украины.

Getarchive.net Противокорабельная крылатая ракета «Гарпун»

Но неясно, будет ли этих новых средств защиты достаточно, чтобы полностью снять российскую военно-морскую блокаду, чтобы безопасно восстановить экспортные пути Украины. Кроме того, стоимость страхования морского судоходства в Черном море резко возросла в результате конфликта, что потенциально может отпугнуть торговые суда от захода в украинские порты, даже если в российской морской блокаде появятся трещины.

Украинская пшеница, ключевой продукт питания для многих стран, собирается дважды в год. Урожай, готовый к уборке, не может быть легко или быстро восполнен, если российская блокада остановит экспорт этого урожая. В прошлом году Украина экспортировала около 20 млн тонн пшеницы — примерно столько же, по прогнозам экспертов, будет доступно для сбора урожая в этом году.

Блокада украинских портов может повлиять на глобальные поставки продовольствия на долгие годы. Несмотря на конфликт, этой весной украинские фермеры смогли засеять около 80% посевных площадей, из-за чего больше вероятность того, что под блокадой может остаться экспорт зерна за два сезона.

«Мы говорим о предыдущем урожае. Но давайте представим, что и со следующим у вас будут проблемы», — сказал Владислав Рашкован, альтернативный исполнительный директор Международного валютного фонда, ранее занимавший пост заместителя председателя Национального банка Украины. — И это [вызовет] более высокие цены на продовольствие и нехватку продовольствия в самых бедных странах».

Это не только украинская пшеница. В совокупности на Украину и Россию приходится почти треть мирового производства ячменя и половина мирового экспорта подсолнечного масла. Кроме того, Россия и соседняя Белоруссия входят в число ведущих мировых производителей калия, ключевого ингредиента удобрений для сельскохозяйственной отрасли.

«За последние 30 лет, с момента распада Советского Союза, производство сельскохозяйственной продукции на Украине, а также в России и, откровенно говоря, во всех бывших советских странах резко возросло», — отметил Стив Мэтьюз, старший вице-президент Gro Intelligence, компания-разработчик программного обеспечения, которая использует технологии для отслеживания глобальных тенденций в области сельского хозяйства и климата. — Люди стали зависеть от этого производства, и его внезапное закрытие, как это было раньше, вызывает много проблем».

Зерно в амбаре

Потеря экспорта от основных поставщиков оказывает косвенное влияние на других потенциальных экспортеров, которые в настоящее время накапливают собственное зерно, готовясь к еще большей нехватке продовольствия. Индия, например, недавно запретила экспорт пшеницы из-за роста цен, и страна пережила рекордную жару. Наблюдается тенденция к дальнейшему взвинчиванию цен на зерно. Согласно апрельскому отчету Всемирного банка, в этом году цены на пшеницу вырастут более чем на 40%, достигнув исторического максимума в номинальном выражении, то есть без поправки на инфляцию.

Пока продолжается блокада, предупреждают эксперты, ее последствия могут сказаться на предстоящем урожае Украины. Если украинские элеваторы останутся заполненными, а страна не сможет обеспечить достаточное количество временных хранилищ, следующий урожай в стране может оказаться под вопросом.

«Мы можем столкнуться со значительными потерями продовольствия со следующим урожаем, потому что его негде хранить и некуда перевозить», — подчеркнула Эртарин Казин, сотрудник Чикагского совета по глобальным делам и бывший исполнительный директор ВПП.

В таком случае, отмечает она, потеряны будут «не один, а два урожая с Украины».