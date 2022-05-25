Сеть: «Грызутся крысы!» — Польша жалуется, что ФРГ не дает обещанных танков
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германия не отдает Варшаве танки, обещанные взамен ранее поставленных на Украину. Об этом он рассказал 24 мая на экономическом форуме в Давосе.
«Если бы нас поддержали наши союзники из Германии какой-то партией танков взамен тех, которые мы отдали Украине, мы были бы благодарны. Такое обещание было. А сейчас мы слышим, что Германия не хочет это обещание сдержать. Это для нас является разочарованием», — приводит слова Дуды ИА Красная Весна.
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Заявление польского президента обсудили в мессенджере Telegram.
«Немцы обманули шляхту», — отреагировал Евгений.
«Русофобия до добра не доводит. Пусть историю вспоминают. Пусть Украина полякам танки возвращает», — иронизирует Виталик.
«Бедная Германия, об нее все шавки теперь ноги вытирают после ухода Меркель», — написала Yulia G.
«Инициатива наказуема, как известно. А то прям из штанов выпрыгивала», — добавила Татьяна С.
«Он ещё газ будет в Германии покупать по двойной цене», — отреагировал АК.
«Обещать — не значит жениться», — комментирует новость Yliana.
«Друзья Украины поляки отдали от всей души старые дряхлые советские танки в надежде, что взамен им дадут новые «леопарды»… просчитались», — отметил Дмитрий Викторович.
«Это хорошо, что у Польши мало танков. Меньше вероятностей, что ввяжется в авантюру», — добавила Наталья.
«Поляки натурально могут нарваться», — считает Екатерина.
«Ну тогда нужно, наверное, украинцам танки обратно отдать. В Европе уже друг друга обманывают! Ну и что, что пообещали, это в наше время ничего не значит. Если что, можно санкции наложить — и вопрос закрыт. Пусть Германия санкции наложит на поставку танков, и всё», — с сарказмом пишет NizoLee.
«Уже ругаются между собой, а ведь это только начало их конца. Зимой-то какая грызня начнётся! И бунты голодные…» — добавила Инесса.
«Наконец-то в Германии у правительства начали работать мозги. Это война не Германии, а Америки… Вот пусть теперь и отдувается!» — написала Nelli K.
«Ещё одни попрошайки», — не выдержал Паша.
«Поляк спит и видит присвоение земель Украины себе, а немцы срывают такую мечту…» — отреагировала Morena M.
«Они думали, что они такие въезжать на этих «леопардах» будут на Украину. А тут поди придется чуть ли не пешком топать», — иронизирует один из участников обсуждения.
«Как говорится: спасибо за информацию, пан Дуда», — с сарказмом добавила Irina.
«Еще один доверчивый идиот. Украине обещали членство в ЕС и НАТО. Много еще чего, а недавно признались, что политики врали. Сознательно. В западной политической традиции вранье — норма», — отметила Галина.
«Они ещё не поняли, что и их в топку Европа кидает? Ну что за идиоты-то? Когда они все очнутся?» — недоумевает Юлия Ч.
«Как замечательно наблюдать, как грызутся крысы западные», — смеется Наталья Т.
«Польша — страна-нахлебник. Ее кормит Германия постоянными дотациями. А это дело неблагодарное», — прокомментировал новость Андрей.
«Леопарды», может, и приедут, но с немецкими экипажами и под мелодию «Ах, мой милый Августин» на губной гармошке», — пошутил Алекс.
«Германия осторожничает. Видит, куда Польша лезет и что из этого может получиться», — отреагировал АДМ.
«Печально все… Польше бы молчать в тряпку и ждать своего момента, а они уже сейчас открыто вражду к России высказывают… В итоге по шапке получат и от России, и от Германии… И без Западной Украины останутся…» — написал Сергей.
«Ну пусть подерутся ещё поляки с немцами. Польше так вообще молчать надо! Самые главные иждивенцы ЕС, живут за счёт подаяний, в том числе Германии, а борзеют больше всех…» — подытожил ZOV.