Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германия не отдает Варшаве танки, обещанные взамен ранее поставленных на Украину. Об этом он рассказал 24 мая на экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Если бы нас поддержали наши союзники из Германии какой-то партией танков взамен тех, которые мы отдали Украине, мы были бы благодарны. Такое обещание было. А сейчас мы слышим, что Германия не хочет это обещание сдержать. Это для нас является разочарованием», — приводит слова Дуды ИА Красная Весна.

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Заявление польского президента обсудили в мессенджере Telegram.

«Немцы обманули шляхту», — отреагировал Евгений.

«Русофобия до добра не доводит. Пусть историю вспоминают. Пусть Украина полякам танки возвращает», — иронизирует Виталик.

«Бедная Германия, об нее все шавки теперь ноги вытирают после ухода Меркель», — написала Yulia G.

«Инициатива наказуема, как известно. А то прям из штанов выпрыгивала», — добавила Татьяна С.

«Он ещё газ будет в Германии покупать по двойной цене», — отреагировал АК.

Engineer09 Хранилище Линде Газ. Германия

«Обещать — не значит жениться», — комментирует новость Yliana.

«Друзья Украины поляки отдали от всей души старые дряхлые советские танки в надежде, что взамен им дадут новые «леопарды»… просчитались», — отметил Дмитрий Викторович.

«Это хорошо, что у Польши мало танков. Меньше вероятностей, что ввяжется в авантюру», — добавила Наталья.

«Поляки натурально могут нарваться», — считает Екатерина.

«Ну тогда нужно, наверное, украинцам танки обратно отдать. В Европе уже друг друга обманывают! Ну и что, что пообещали, это в наше время ничего не значит. Если что, можно санкции наложить — и вопрос закрыт. Пусть Германия санкции наложит на поставку танков, и всё», — с сарказмом пишет NizoLee.

«Уже ругаются между собой, а ведь это только начало их конца. Зимой-то какая грызня начнётся! И бунты голодные…» — добавила Инесса.

«Наконец-то в Германии у правительства начали работать мозги. Это война не Германии, а Америки… Вот пусть теперь и отдувается!» — написала Nelli K.

«Ещё одни попрошайки», — не выдержал Паша.

«Поляк спит и видит присвоение земель Украины себе, а немцы срывают такую мечту…» — отреагировала Morena M.

«Они думали, что они такие въезжать на этих «леопардах» будут на Украину. А тут поди придется чуть ли не пешком топать», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Как говорится: спасибо за информацию, пан Дуда», — с сарказмом добавила Irina.

«Еще один доверчивый идиот. Украине обещали членство в ЕС и НАТО. Много еще чего, а недавно признались, что политики врали. Сознательно. В западной политической традиции вранье — норма», — отметила Галина.

«Они ещё не поняли, что и их в топку Европа кидает? Ну что за идиоты-то? Когда они все очнутся?» — недоумевает Юлия Ч.

«Как замечательно наблюдать, как грызутся крысы западные», — смеется Наталья Т.

«Польша — страна-нахлебник. Ее кормит Германия постоянными дотациями. А это дело неблагодарное», — прокомментировал новость Андрей.

Bundesregierung/Kugler Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

«Леопарды», может, и приедут, но с немецкими экипажами и под мелодию «Ах, мой милый Августин» на губной гармошке», — пошутил Алекс.

«Германия осторожничает. Видит, куда Польша лезет и что из этого может получиться», — отреагировал АДМ.

«Печально все… Польше бы молчать в тряпку и ждать своего момента, а они уже сейчас открыто вражду к России высказывают… В итоге по шапке получат и от России, и от Германии… И без Западной Украины останутся…» — написал Сергей.

«Ну пусть подерутся ещё поляки с немцами. Польше так вообще молчать надо! Самые главные иждивенцы ЕС, живут за счёт подаяний, в том числе Германии, а борзеют больше всех…» — подытожил ZOV.