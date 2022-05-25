В соцсети появилась фотография с информацией о том, что в столовой Пермского медколледжа продукция, имеющая в составе колбасные изделия, продается только лицам старше 18 лет. Так, пицца и сосиски в тесте оказались для несовершеннолетних студентов под запретом.

Луис Мелендес. Натюрморт с колбасой и ветчиной. 1772

«Интересный, однако, подход к системе питания в Пермском медицинском колледже», — отметили в паблике «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

»Любопытно, что входит в состав этой выпечки? Может, какие-то запрещенные вещества? Почему тогда в школах Перми подобная выпечка есть в открытой продаже и без ограничений по возрасту? Или мы чего-то с вами не знаем и эта выпечка в других учебных заведениях продается незаконно?» — вопрошает автор сообщения.

Пользователи активно подхватили тему. Одни комментаторы посчитали фотографию розыгрышем студентов и фейком. Однако оппоненты убедительно говорят о том, что такие стандарты действуют во всех образовательных учреждениях.

«Как нам пояснила администрация колледжа, это требования СанПиН. Получается, что да, в школах незаконно продают сосиски в тесте, как бы смешно это ни звучало», — отметила Лиза Г.

Другой подписчик паблика напомнил, что раньше в детских садах колбаску отваривали и давали воспитанникам. На что Алёна В. ответила, что в 2021 году и сосиски, и колбасу в школах давали, но в этом году из меню пришлось убрать эту продукцию. Роспортебнадзор прислал письмо с запретом.

«Так, интересно, творог натуральный заменили на творожную массу. То есть масса без вреда, а сосиски опасны. Меню в детском саду давно забытых лет, там и оладушки с повидлом были, и блинчики. Теперь масса, капуста и кура. Основные ингридиенты с таблицей. Как так?» — недоумевает Дарья.

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Пользователи задаются вопросом: «Что же осталось в школьном меню?» В ответ комментаторы пишут о том, что говядина стала редкостью из-за дороговизны. В основном учеников кормят свининой, индейкой, горбушей, минтаем. Масло — три раза в неделю. Сыр — один раз в неделю.

В комментариях люди указывают, что колбасу запретили из-за её состава. «Раньше продукция другая была, ГОСТ соблюдался, а сейчас, колбасная продукция может быть опасной для здоровья», — сказала Татьяна С.

«Если тебе нет 18 лет… то сосиску в тесте есть нельзя», — иронизирует Елена Ч.

«Стандарты нестандартные. Не правда ли?» — отметила Дарья Д.

«Да есть много бредовых ограничений. Например, те же пельмени (разве они могут представлять большую опасность, чем суп?) вроде как запрещены. Некоторые школы их проводят как макароны с мясом», — пишет Даниил.

«Вот все пишут, что это бред, а это, между прочим, требование СанПиН от 2021 года. Где указано, что запрещены к питанию школьников колбасы. Кстати говоря, касательно сосисок там ничего не прописано. Самое смешное, что там указаны типы колбас, которые запрещены, но это явно не варёные колбасы и сосиски. Там про сыровяленые и кровяные колбасы», — пояснил другой комментатор.

Подписчики паблика акцентировали внимание на системе госзакупок, которая работает в минус. Из-за выбора подрядчика по минимальной цене порой сильно страдает качество поставляемой продукции.

«Ну уж медики должны понимать, что в составе этой колбасы почти нет мяса. Правильно, нечего её есть. Да и производить не стоит. Травят людей, и дети привыкают это есть с самого начала», — сделала вывод Ирина.