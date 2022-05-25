Заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что Россия сознательно замедляет темпы проведения спецоперации на Украине, чтобы позволить избежать жертв среди мирного населения, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 25 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

Mil.ru Сергей Шойгу

"Торопиться в этом деле не надо. Надо с толком, с чувством, с расстановкой. Медленно, но верно наваляем бандеровцам по самое не балуй и обязательно спразднуем победу!» — уверен Александр Х.

Многие пользователи полностью поддержали стратегию, которой придерживается российское Министерство обороны.

«Правильную стратегию избрало Минобороны. Незачем тратить жизни гражданского населения, и тем более незачем терять жизни российских военнослужащих в погоне за скорой победой. Стоит делать всё постепенно, обескровливая противника. Это и наши силы бережёт, и меньше издержек несёт тамошнее население. Нам потом за это ещё спасибо скажут», — пишет Марат У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия может стереть с лица земли любой город на Украине, но она пришла освобождать, а не уничтожать.

«Российская армия уже доказала на деле, что может совершить стремительный бросок на Киев в надежде, что население украинской столицы одумается и выкинет из кресла президента наркомана. Оказалось, что оболванено было слишком много людей. Теперь наши войска планомерно освобождают от нацистов километр за километром украинской земли», — указывает Никита Х.

Часть людей полагает, что если бы не нацисты среди украинских Вооружённых сил, то не было бы столько потерь среди мирного населения Украины.

«Уже многократно доказано, что украинская сторона в своих провокациях убивает мирных, а Россия, наоборот, их спасает — эвакуирует и помогает продовольствием. Наша страна от себя сделала всё, чтобы минимизировать ущерб для мирного населения Украины. Кто же виноват, что этим народом управляют такие отмороженные нацисты?» — задаётся вопросом Алла Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Ряд пользователей указывает на то, что профессионализму и самоотверженности российских военных стоило бы поучиться военным во всём мире.

«Если честно, я поражаюсь, как круто наши работают! Сейчас действительно тяжело, так как камеры всего мира направлены именно на нас. Вот, положа руку на сердце, могу заявить, что наши военные высококлассно проводят эту спецоперацию! Если бы было за что схватиться, нам бы давно предъявили. А получается, что не за что! Вот они провокации придумывают. А мы и их разбиваем! Снимаю шляпу перед Министерством обороны и отвагой наших солдат», — написала Оксана К.

Нашлись и те, кто отмечают, что если бы Украина воевала с Америкой, то от народа этого государства остались бы одни рожки, да ножки.

«Если представить на секунду, что вместо Украины в этом конфликте представлен, к примеру, Ирак, а вместо России — Америка, то мало кто сможет в этом случае указать, к каким действиям Соединённые Штаты прибегли, чтобы сократить жертвы среди мирного населения. Всё познаётся в сравнении», — отметила Наталья О.

Напомним, 24 мая министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил на заседании совета глав Минобороны ОДКБ о том, что Россия сознательно замедляет темпы проведения спецоперации на Украине, чтобы позволить избежать жертв среди мирного населения.