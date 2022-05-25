Информация, согласно которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК) прекратили поставки ряда жизненно важных препаратов в Донецкую и Луганскую Народные Республики, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 25 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Лоренцо Виани. Красный крест

(сс) Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

"Вот и вскрылось их истинное лицо», — считает Андрей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что своим отказом возить жизненно важные лекарства в республики Донбасса эти организации расписываются в нацизме, ведь они предпочитают помогать одним людям, а других бросают на верную смерть.

«Это значит, что ВОЗ и Красный Крест к помощи людям никакого отношения не имеют, они отрабатывают западную антироссийскую повестку», — поделился своим мнением Хедин П.

«Медицинскими и гуманитарными организациями ещё называются. А как же клятва Гиппократа и принцип быть вне политики. Получается, что и они встали на одну сторону с фашистами?» — задаётся вопросом Светлана А.

Некоторые комментаторы отмечают, что практически все западные гуманитарные и медицинские организации нарушили базовые человеческие принципы в угоду западной русофобской повестке.

«Последние три месяца наглядно показали, что Запад может отказаться от любых своих якобы незыблемых принципов, когда требуется нанести вред России по указу США. Частная собственность, демократия, права человека, гуманизм оказались филькиной грамотой», — указывает Николай Ф.

«Политика двойных стандартов сейчас в мире царит, к сожалению. Те, кто должен бескорыстно оказывать помощь, делают это по заказу конкретных властей. Мир, увы, сейчас переживает тяжёлые моральные времена», — отметила Анастасия С.

Часть людей полагает, что своими действиями ВОЗ и Красный Крест уничтожают свою репутацию, вызывая к себе недоверие со стороны других стран.

«Лживые постулаты — свобода, равенство и братство — в западном мире придуманы для болванов, чтобы легче дурачить было таких наивных, как мы. Пора уже повзрослеть и начать смотреть на вещи незамутнённым взглядом», — поделился своим мнением Иван В.

Ряд пользователей указывает на то, что российский народ сам виноват в том, что был жестоко обманут западными структурами.

«В основе всех этих организаций лежат американские и европейские деньги. Они их создали и финансируют. Мы же со своими взносами и желанием помочь — просто доверчивые дурачки. Удивляться вообще нечему», — написал Евгений Г.

«ВОЗ приняла ожидаемое решение, ведь не для помощи Донбассу и России американцы создавали эту мафиозную организацию. А вот как Красный Крест докатился до помоечной политизированной структуры? Это прямо удручает», — считает Михаил П.

Пять основателей Международного комитета Красного Креста

Нашлись и те, кто призвали руководство Российской Федерации дать подобным организациям понять, что за подобную избирательность в отношении их представителей будет избираться соответствующая мера пресечения.

«Какое право тогда имеют эти организации существовать?! Этим нацистам ничего не чуждо. Они готовы обречь людей на страдания только потому, что нас ненавидят. Это ужасно, отвратительно. Это попирает все законы морали и даже международные законы. Да они даже Гитлера переплюнули своей ненавистью к славянам», — пишет Ксения Ч.

Напомним, 24 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста прекратили поставки ряда жизненно важных препаратов в Донецкую и Луганскую Народные Республики.