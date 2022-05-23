Американские крупнейшие СМИ — MSNBC, ABC News, NBC News and CBS News — проигнорировали показания экс-руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон Робби Мука, который признался, что именно Клинтон распространила слухи о том, что Россия помогает Трампу победить на выборах.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

«Левые СМИ кричат со всех крыш, что дезинформация угрожает демократии. Но, видимо, это касается только той дезинформации, которая не заставляет демократов или прессу выглядеть плохо», — сказал радиоведущий Джейсон Ранц в интервью для Fox News Digital.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Тот факт, что все леворадикальные «новостные» организации отказываются объективно освещать новости, должен напугать каждого жителя Америки», — подчеркивает Muellerwasafraud.

«Я уверен, что так и есть. С нас хватит, и выборы покажут это 8 ноября!» — отвечает sandals41.

«И именно поэтому я и многие другие бросили смотреть все эти телеканалы много лет назад», — отмечает Logical473.

«Если честно, никто не смотрит эти телеканалы, поэтому нельзя сказать, что Америка не узнает правду. Тем не менее почему Fox News ожидает, что эти сети будут освещать правду о Хиллари и ее фальшивой российской кампании по подстрекательству? Мы знаем, кто они такие, они знают, кто они такие, они знают, что мы знаем, кто они такие, и они будут продолжать быть такими, какие они есть, потому что пропаганда — это то, ради чего они живут. Эти сети существуют на фальшивых новостях, они существуют на лжи, притворстве и ненависти. Так что, ради всего святого, зачем постоянно напоминать нам, что они не сообщают правду, никто из нас не ожидает от них этого», — указывает centristmiddle.

«Хиллари должна сесть в тюрьму за то, что она сделала. самая большая афера в истории политики. Трамп должен отсудить у нее всё, что у нее есть, и даже больше», — предполагает jeseygirl.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

«Она должна, но этого не будет. Когда в последний раз кого-то из демократов привлекали к ответственности?» — задает риторический вопрос bobranger.

«Они не будут транслировать это, потому что это выставит их соучастниками и пособниками преступной деятельности», — пишет angusrobertson.

«Если это не вызовет реформы СМИ, то уже ничто не вызовет. Я не говорю об ограничении или мониторинге речи, я говорю о законах, принятых в 90-х годах, которые позволили корпоративным монополиям владеть СМИ. Вот в чем проблема. Вы хотите быть новостным изданием — отлично, но вы не можете принадлежать другой корпорации. Вы должны быть независимым владельцем и оператором», — напоминает jst4fun.

Отметим, что Трамп заявил, что разоблачение пропаганды о его связях с Россией является «одним из величайших политических скандалов в истории» и что он «никогда» не сможет полностью вернуть свою «репутацию».

Бывший помощник Клинтон Робби Мук 20 мая дал показания в рамках первого уголовного процесса, который проходит по итогам многолетнего расследования о связях Трампа с Россией. Мук заявил, что Клинтон в свое время одобрила распространение слухов и «согласилась» поделиться дискредитирующими данными о Трампе со СМИ.

Бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер также дал показания, заявив, что после внимательного изучения слухов о связях Трампа с российскими банками, связанными с Кремлем, бюро обнаружило, что «они под собой ничего не имеют».

Напомним, что в июле 2016 года ФБР начало расследование, касающееся слухов о сговоре кандидата Дональда Трампа с Россией с целью повлиять на президентские выборы в США.