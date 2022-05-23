Президент США Джо Байден описал исторически высокий рост цен на бензин в стране как «невероятную эволюцию» на фоне отказа от ископаемого топлива. Данное заявление глава Белого дома сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Ситуация такова. Что касается цен на газ, то мы переживаем невероятную эволюцию, которая, даст Бог, закончится и сделает нас сильнее, и мир станет сильнее, и мы будем меньше зависеть от ископаемого топлива, когда всё закончится», — пообещал Байден, то ли оправдывая, то ли восхваляя высокие цены на газ, с которыми сталкиваются американцы.

Комментарии президента прозвучали на фоне рекордно высоких цен на бензин, которые, по словам Американской автомобильной ассоциации, являются «беспрецедентными».

По данным этой организации, цена галлона (3,785 л) бензина по состоянию на 23 мая достигла среднего показателя $4,596.

Напомним, ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о наихудшем энергетическом кризисе за последние 50 лет.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Единственные, кто не чувствует повышения цен, это мертвые избиратели Байдена, которые как-то проголосовали за него в 2020 году…» — отмечает kornpopvoted.

«Цена на электроэнергию тоже выросла?» — спрашивает MarthaFoccar.

«А вы можете вспомнить что-нибудь, на что цена не выросла?» — отвечает getoverit454.

«Что будет, когда люди больше не смогут ездить на работу? Спасибо Джо», — комментирует libssckdck.

«Байден не в себе. Нам нужны все источники энергии, и много. От этого зависит сила нашей нации. Мы — посмешище для всего мира, потому что Байден не очень умный человек. Электрические автомобили и чистая энергия не появятся сами по себе, когда вы откажетесь от нефти», — объясняет irishhelen.

«У Джо нет связи с реальностью, только с идеологией», — считает dimndimer.

«Им просто всё равно. Многие, очень многие либералы живут в городах и ездят меньше, чем мы, иногородние», — указывает Elitebuster.

«Политика Джо Байдена по снижению зависимости от ископаемого топлива глупа и разрушает экономику Соединенных Штатов. Невозможно удовлетворить все наши энергетические потребности за счет энергии солнца и ветра. Кроме того, изменение климата и глобальное потепление были сильно преувеличены, чтобы оправдать отказ от использования ископаемого топлива. Джо Байден — такой неудачник и катастрофа на посту президента, что его следует подвергнуть импичменту и снять с должности», — призывает davidgrisez.

«Байден должен пройти через «великую эволюцию» под названием импичмент!!! БАЙДЕН ДОЛЖЕН УЙТИ!!!» — восклицает reddeyedog.

«Я не могу поверить, что кто-то, кто зарабатывает на жизнь, имеет наглость голосовать за демократов», — пишет saywhat? 359.